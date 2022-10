La Descarga llegará con toda a las noches de Caracol Televisión y esto la hace diferente

El próximo miércoles 2 de noviembre a las 8:00 de la noche saldrá al aire la nueva apuesta de Caracol Televisión, La Descarga, un programa musical que además hará que sus participantes vivan juntos y muestren su talento para la convivencia.

En una entrevista exclusiva para Caracoltv.com, Graciela Aguilera, gerente de entretenimiento del canal habló un poco más sobre la idea de la producción y qué motivó la idea. Además, dio detalles que hasta el momento no se sabían sobre el tema.

Publicidad

Aseguró que esta es la primera vez que se hace un formato de reality que combina el canto y la convivencia, pues es allí donde los colombianos “verán de qué están hechos los participantes”. Y es que comentó que antes, en La Voz, A Otro Nivel y Yo Me Llamo se evaluaba el canto y el talento, pero ahora también habrá otro factor.

Y es que se le sumará una dosis de cómo son en sus vidas personales, sus relaciones con otras personas y la manera en la que se comportarán en la convivencia “no sirve ser solo un gran artista si no eres una buena persona”, agregó.

Según Graciela Aguilera, La Descarga será como un disco, y por eso en el lado A se muestra el artista que todos conocemos, una persona perfecta e impecable. Sin embargo, aquí los colombianos también conocerán el lado B “este es el que somos, humanos, es una descarga de realidad y emoción que no se imaginan”.

Publicidad

De hecho, quienes no han perdido la oportunidad de demostrar que también son grandes humanos son los mentores, así lo aseguró la gerente de entretenimiento “ellos sí que se han tenido que descargar emoción aquí, pero la están pasando bueno”, comentó.

Finalmente, hizo énfasis en la oportunidad de apoyar el talento colombiano, y es que preguntó si no lo hace el público nacional entonces quién lo hará “eso fue lo que hablamos cuando nos sentamos a crear este formato”, agregó.

Publicidad

Sobre Aguilera lo cierto es que confesó que en realidad no encaja en ningún género musical, es muy crossover, en el programa le comentan que “parece una rockola y que es un caso atípico”, no tiene un ritmo o cantante favorito, y pide que no la etiqueten. Eso es lo que quieren darle a Colombia “muchas playlist de todo, hay para todos los géneros, una variedad increíble”, aseguró.