Keyla respondió a quienes la criticaron por pedir una prueba de embarazo en La Descarga

Sin lugar a dudas, uno de los momentos que más dividió opiniones en la etapa de convivencia de La Descarga, el templo de la música fue cuando Keyla le pidió ayuda a Marbelle, mentora de la Selección Morada, para que le consiguiera una prueba de embarazo, pues tenía un retraso de 15 días y estaba empezando a tener algunos síntomas que la hacían sospechar de la situación.

En diálogo con Caracoltv.com, la joven de 19 años respondió a las personas que se sorprendieron mucho con la noticia y aclaró que siempre ha sido muy responsable con su sexualidad por esa razón decidió buscar ayuda y conocer la verdad de lo que estaba ocurriendo.

"Quiero dejar claro que yo soy responsable con mi sexualidad, yo me cuido, pero ese tipo de cosas pasan. Mi regla siempre ha sido irregular a base del dispositivo que tengo para planificar y yo he tenido retrasos normales porque así es mi regla, pero allá dentro tuve retraso de 15 días (...) Entonces decidí pedirle una prueba a Marbelle primero para salir de la duda y segundo pues a ella porque sino a quién más", señaló en medio de la transmisión, refiriéndose al hecho de que los participantes tenían contacto cero con el exterior durante su paso por el Campamento Musical.

Adicionalmente, señaló que la mentora siempre se caracterizó por estar pendiente de los integrantes de su equipo, sobre todo de Leonela, Dareska y ella, quienes fueron las últimas en representar al equipo.

"Eso no me dejaba avanzar en lo realmente importante. Yo era: tengo sueño, estoy embarazada; tengo hambre, estoy embarazada; la mente ahí siempre te juega una doble pasada, pero salió negativa. No se escandalicen, gente hermosa y preciosa, todo el mundo se hace pruebas de embarazo", finalizó.