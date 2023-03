Stefany Zabaleta es la ganadora de La Descarga: 500 millones de pesos y más premios que se lleva

En medio de una noche emocionante y llena de talento Stefany Zabaleta , de la selección de Santiago Cruz , se coronó como la favorita de los colombianos al recibir la mayor cantidad de votos en La Descarga, el templo de la música . Durante la última noche, en una sentida presentación interpretó Creo en mí y reafirmó su gran talento, además revivió sus mejores momentos durante la competencia.

¿Qué premios se lleva Stefany Zabaleta, ganadora de La Descarga, el templo de la música?

Santiago Cruz, mentor de la selección amarilla, le regaló una crisálida a su finalista como despedida y agradecimiento por el proceso vivido. Además, las sorpresas no pararon allí, los finalistas recibieron la visita de la presentadora Andrea Serna quien los invitó a hacer una gran presentación en el primer capítulo del Desafío The Box.

Stefany se llevó a casa 500 millones de pesos, y la oportunidad de abrir el próximo concierto de Gusi, tras competir con Oropesa, de la selección de Maía, Breiner, de la selección de Gusi, y Dareska de la selección de Marbelle.

El reality musical llegó a su fin, pero la descarga de talento continúa. Este sábado 25 de marzo, desde las 8:00 p.m. disfruta del show musical virtual que tienen preparado los últimos finalistas de La descarga: Jair Santrich, Keyla, Breiner, Oropesa, Dareska y Stefany, la gran ganadora.

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero y sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja. La presentadora Andrea Serna y la anfitriona Gabriela Tafur, te esperan para descubrir el desafiante que llevan dentro.

Stefany Zabaleta y su reacción tras ganar La Descarga

¿Cuál fue la presentación que más te marcó de todo el proceso?

"Cuando canté Rise up porque fue una canción que me acompañó en mi proceso personal y cuando la interpreté quise trasmitir lo que significaba para mi. Una vez la canción salió al aire vi como las personas, a pesar de no entender lo que decía o no saber el idioma, se identificaron con la canción".

¿Cuál fue la mayor enseñanza que te dejó Santiago Cruz a nivel personal y profesional?

"Me enseñó que ganamos desde que nacemos, y que mientras más fama se tenga debemos ser aún más humildes. Santiago Cruz fue crucial para mi porque fue como mi padre".

¿Qué tienes pensado hacer con el dinero ?

"Comprar un lugar para vivir con la seguridad de que mi familia va a estar tranquila y en paz. Después de esto invertir en mi proyecto musical para poder dedicarme toda mi vida a lo que más amo ¡cantar!".

Colombia fue la encargada de elegirte ¿Qué le quisieras decir a todas las personas que votaron?

"Primero agradecer a Dios por la oportunidad que me brindó y a Colombia mi agradecimiento por respaldarme y apoyarme incondicionalmente, porque ellos creyeron en mis sueños y en mí, gracias a ellos por solidarizarse conmigo y mi familia".