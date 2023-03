Gran final de La Descarga: con memes y emotivos mensajes, usuarios reaccionan al último capítulo

Los nervios fueron evidentes durante el resultado de las votaciones para elegir al favorito y en medio de aplausos, Stefany Zabaleta fue anunciada como la ganadora de La Descarga, el templo de la música.

El último capítulo del programa estuvo lleno de emociones, no solo porque Dareska , Stefany , Breiner y Oropesa tuvieron la oportunidad de pasar por el disco para demostrar una vez más todo su talento, sino porque a través de videos los mentores, Maía, Marbelle, Gusi y Santiago Cruz, recordaron los momentos más emotivos del Campamento Musical.

Además, la música fue la protagonista, pues sus mentores se unieron en el escenario para interpretar grandes éxitos y dejar claro que tienen talento de sobra para interpretar diferentes géneros musicales. En esta oportunidad, los finalistas se sentaron en la silla de los jurados y se encargaron de aplaudir a sus maestros durante todo este proceso.

Romances, bromas, complicidad y situaciones difíciles que se vivieron durante la convivencia fueron recordados a través de la pantalla y los usuarios de redes sociales aprovecharon para sacar a relucir sus mejores memes y revivir de manera divertida situaciones que ocurrieron en la competencia.

También celebraron que Stefany fuera elegida como la ganadora del programa, pues muchos consideran que su talento era único y merecía por completo este reconocimiento.

¿Qué premios se lleva Stefany Zabaleta?

Stefany se llevó a casa 500 millones de pesos, y la oportunidad de abrir el próximo concierto de Gusi, tras competir con Oropesa, de la selección de Maía, Breiner, de la selección de Gusi, y Dareska de la selección de Marbelle.

Santiago Cruz, Mentor de la selección amarilla, le regaló una crisálida a su finalista como despedida y agradecimiento por el proceso vivido. Además, las sorpresas no pararon allí, los finalistas recibieron la visita de la presentadora Andrea Serna quien los invitó a hacer una gran presentación en el primer capítulo del Desafío The Box .

¿Cuál fue la mayor enseñanza que le dejó Santiago Cruz a Stefany a nivel personal y profesional?

"Me enseñó que ganamos desde que nacemos, y que mientras más fama se tenga debemos ser aún más humildes. Santiago Cruz fue crucial para mi porque fue como mi padre".

¿Cuál fue la presentación que más le marcó de todo el proceso?

"Cuando canté Rise up porque fue una canción que me acompañó en mi proceso personal y cuando la interpreté quise trasmitir lo que significaba para mi. Una vez la canción salió al aire vi como las personas, a pesar de no entender lo que decía o no saber el idioma, se identificaron con la canción".