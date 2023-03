Keyla habló sobre su relación con Breiner en La Descarga y las polémicas que hubo en el programa

La Descarga llega a su final este 21 de marzo a las 8:00 p.m.; Stefany Zabaleta , Breiner , Dareska y Oropesa se juegan sus últimas cartas para ganar el reality. Keyla y Jair Santrich, que fueron eliminados del programa, comentaron su orgullo por haber podido llegar tan lejos.

Keyla fue una de las participantes que más causó controversia dentro de La Descarga por su relación con Breiner, dado que él es mayor que ella por varios años. En Día a Día habló sobre cómo todas las decisiones que tomó fueron guiándose por su corazón.

Te puede interesar: Keyla pide en La Descarga que no subestimen su talento por ser joven: “somos demasiado poderosas”

"Hice todo lo que mis sentimientos me indicaron y me quiero quedar con eso, pero al momento de salir tenía mucho miedo porque no sabía con qué me iba a encontrar, igual estoy muy feliz y orgullosa con mi proceso y mi relación", expresó la exparticipante.

La cantante tocó el tema de su noviazgo; dijo que a ella siempre le han gustado los hombres mayores, ya que con los de su edad o con los menores no logra sentir conexión, lo cual sí le ocurrió con Breiner.

Publicidad

La joven de 19 años confesó cómo fue el primer momento cuando lo vio: "Yo recuerdo haberlo visto antes de las audiciones cuando éramos 91 participantes y vi unos zapatos brillantes que creí que eran de una mujer, hasta que me di cuenta que eran de él, pero tenía una actitud muy seria".

Conoce más: Marbelle y Keyla seducen en el escenario de La Descarga y le enseñan a Carlos Calero su coreografía

"Luego pasamos a otros procesos, pero no me lo volví a encontrar y justo cuando entramos el primer día al Campamento Musical me di cuenta que compartiría el programa con él, en ese mismo momento nos sentamos a hablar en la sala y después él se me hizo al lado, el resto es historia", mencionó.

La artista también comentó varias de las situaciones que se vivieron en el concurso, en específico las peleas en las que estuvo involucrado Breiner por su forma de ser: "Yo sé que él tiene un corazón muy bonito y tiene errores como todas las personas, aunque siempre tenía la razón, no sabía decir las cosas de una manera correcta y en cambio yo sí soy muy tranquila".

Publicidad