Marbelle y Keyla seducen en el escenario de La Descarga y le enseñan a Carlos Calero su coreografía

Marbelle y Keyla llegan al escenario de La Descarga, el templo de la música, para presumir la seguridad que tienen en su apariencia física y su indudable talento. Luego del mágico show, Maía le pide a las cantantes que le expliquen a Carlos Calero cómo llevaron a cabo sus sensuales movimientos de cadera; no obstante, el ejercicio resulta muy gracioso para cada uno de los integrantes de la audiencia.

"Verte de nuevo Marbelle con un sombrero, me encanta verte ahí, ese look me gusta mucho, me recuerda a toda tu carrera, a tu trayectoria, a todo lo que le has traído a la música colombiana y Keyla, pues ahí estás tú con la mejor mentora para seguir por este camino, aunque tú también tienes un universo pop. Haber hecho esto es algo maravilloso, están espectaculares las dos, me encantó, cuando viniste para acá... Espero que mi compadre Breiner no se haya puesto celoso", señala de manera jocosa Gusi en medio de la transmisión.