Gusi lloró al ver la reconciliación entre Breiner y El Puma Vallenato en La Descarga.

La convivencia en el Campamento Musical se ha visto bastante afectada por varios rumores que han estado surgiendo entre los participantes, algo que definitivamente quebró a Breiner Gaster durante su participación y ante lo cual Gusi se quebró y sintió la necesidad de darles unas conmovedoras palabras a los miembros de su equipo.

"Yo te pido perdón, Puma, por más de que me convenga a mí, nunca traicionaría a un amigo mío, así haya una cámara, jamás lo haría. Solo te puedo decir, y te lo dije, nuestra amistad real va a ser afuera, aquí estamos en una competencia y te pido perdón, pues no quiero que nada dañe nuestra amistad", fueron las conmovedoras palabras que Breiner le dio a El Puma Vallenato.

Te puede interesar: Dareska indispone a Breiner justo cuando se está reconciliando con Laura Azul en La Descarga

Tras esto, en medio de lágrimas, los dos compañeros de selección se fundieron en un gran abrazo, con el cual buscaron solucionar todos su problemas durante el Campamento Musical para así mantenerse en buenos términos.

Mientras que Gusi se subía al escenario para estar al lado de sus pupilos, El Puma Vallenato aprovechó para darle una respuesta a su colega: "Breiner yo creo que no hay nada que perdonar, mi hermano, yo la verdad quedé bastante impactado con los malentendidos, yo creo que los tenemos todos y somos amigos aquí y afuera".

Conoce más: El Puma del Vallenato consuela a Laura Azul luego de llorar por los rumores que originó Breiner

Publicidad

El líder de la Selección Azul esperó el apretón de manos de los artistas para darles un sabio mensaje: "me ha tocado la nube gris de llevar esta situación de convivencia, pero al mismo tiempo me ha tocado a unos cantantes muy talentosos. En mi estilo de vida nunca me acostumbro a llevar una vida conflictiva, pero sí les puedo asegurar que hasta mis 15 o 16 años con la persona con la que más peleé fue con mi hermano", dijo el mentor, quien no pudo terminar la oración porque las lágrimas se apropiaron de él.

Al verlo tan afectado por la situación, Santiago Cruz decidió levantarse de su puesto e ir a abrazar a su compañero, quien reveló que él no podría concebir una vida sin su hermano y que uno de los objetivos del concurso musical era formar amistades duraderas a través de la música, la cual espera que sea un gran aporte a nuestro país.

Lee también: Breiner le cuenta a Dareska que El Puma Vallenato y Laura Azul “se besaron”, ¿cómo reacciona?

De forma inmediata, tanto Marbelle como Maía acompañaron tanto a los participantes como a sus colegas en el escenario, formando un gran abrazo grupal. Luego de esto, la barranquillera quiso motivarlos a todos para seguir adelante.

Publicidad

"Yo también soy amigo de ustedes dos, soy su mentor, sí, pero soy su amigo. Los quiero a los dos", fueron las palabras con las que Gusi le dio un cierre a todo esta dolorosa situación.