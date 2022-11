Stefany Zabaleta hace parte del Equipo Santiago Cruz de La Descarga. Esta participante se presentó a su tercer concurso musical con la canción 'I will always love you' de Dolly Parton con la que buscó demostrar la potencia y alcance de su voz.

Luego de haber hecho parte de La Voz Teens y de Yo Me Llamo, esta cantante quiso tener una nueva oportunidad en este programa, pues siente que ya tiene la experiencia necesaria y un talento más trabajado con el cual mostrarse en esta nueva faceta musical, llena de proyectos. A su vez, lloró al decir que ha sacrificado mucho por su familia y que nada de esto ha sido fácil, al punto que estuvo cerca de dejar la música por causa de una crisis que vivieron.

Conoce más sobre Santiago Cruz:

Con más de 15 años de carrera, este mentor es considerado uno de los artistas más importantes de Colombia e indispensable dentro del panorama de la música pop internacional. Ha recibido múltiples reconocimientos en los últimos años entre los que se cuentan 4 trabajos discográficos nominados al Latin GRAMMY como Mejor álbum cantautor.

Cruz ha publicado 8 álbumes de estudio y 2 ediciones especiales que incluyen grabaciones en vivo, un EP y actualmente se encuentra en proceso de lanzamiento de su noveno álbum que se titulará 'Nueve' y saldrá en 2023. Hasta la fecha ha lanzado dos sencillos: 'Porque yo te quise' y 'Casi', y en septiembre de 2021 publicó su primer libro llamado 'Diciembre, otra vez'.