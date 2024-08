Carlos Báez, intérprete de Nico en Klass 95, confesó si también le han bajado una novia

Carlos Báez, actor de Klass 95, concedió una entrevista para las redes de Caracol Televisión en donde no solo se sinceró sobre su paso por la exitosa producción que muestra cuál es el verdadero poder de la belleza, sino que también confesó qué tanto se siente identificada con Nico, el personaje que ha causado tanto amor y odio entre el público.

Inicialmente, el joven empezó explicando que, aunque su papel destaca por ser muy vanidoso y por cobrar venganza contra aquellos que significan una piedra en el camino, él tiene una perspectiva diferente de la vida, debido a que le gusta cuidar su aspecto físico de una forma moderada y también creen en la genuinidad de cada individuo.

Mira también: David Palacio, al igual que Berny en Klass 95, rompió la ley: "nos sacaron con armas"

Asimismo, reveló que nunca le han robado una novia y reaccionó a cómo piensa que se sentiría si alguien llegara a tener el más mínimo plan de conquistar a su pareja sentimental para iniciar una nueva relación o aventura.

“Depende quién me robe la novia, si me la roba alguien que conozco… a ver, la verdad actuaría igual, no haría nada, pero me dolería más si es alguien que es cercano. Si es un hombre que no conozco, igual, me daría mucha rabia, pero me dolería menos, ¿es que uno qué puede hacer? Igual es decisión del otro”, explicó en medio del encuentro.

No te pierdas: Nicole Santamaría expone su personaje de Shaio en Klass 95 por medio de una playlist

Publicidad

Carlos Báez también afirmó que, contrario a su papel en la exitosa historia, no considera que sea un hijo de papi y mami, ya que ha tenido la oportunidad de cumplir cada uno de sus sueños con mucha disciplina y preparación, pues es un fiel creyente de que el éxito solo se alcanza cuando se persiste mucho en la misma idea.

Por último, se calificó a sí mismo como un buen prospecto y admitió que sí ha llegado a dejar plantada a alguna chica antes de una cita porque pierde la motivación para compartir tiempo con ella.

Te puede interesar: ¿La comida que aparece en escena es real? Esto responde Nicole Santamaría de Klass 95

Publicidad

“Sí he cancelado muy cerca a la cita. Como que en algún momento uno dice ‘sí, salgamos’ y ya se llega la fecha y he dicho como ‘no, no quiero ir’, entonces saco una excusa”, finalizó.

No te pierdas Klass 95 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.