¿La comida que aparece en escena es real? Esto responde Nicole Santamaría de Klass 95

Klass 95 es la nueva apuesta de Caracol Televisión que tiene a los usuarios de Internet fascinados con la historia de Shaio Domínguez, una joven que busca la manera de pulir los mejores diamantes y construir una agencia con las mujeres más bellas de Colombia. Este personaje es interpretado por Nicole Santamaría, quien revela ante las cámaras cómo se vive una jornada de grabación.

Inicialmente, Santamaría se refiere a la comida que ponen en las escenas, pues muchas personas consideran que son alimentos falsos y otros consideran que los actores deben sí o sí consumirlos para que la escena se vea lo más natural posible.

"La vez pasada tuvimos un día de rodaje donde teníamos yo creo que tres escenas en donde estábamos en la mesa comiendo porque nos sirvieron en una oportunidad ajiaco, carne con papa, bueno, un montón de cosas deliciosas y al final estábamos todos hasta acá (señala el cuello). Teníamos que seguir comiendo, pero éramos felices", explica.

Posteriormente, indica que es muy importante tener cuidado para que a la hora de digerir los alimentos esto no vaya a interferir con el parlamento o se preste para que tenga una mala proyección ante la cámara, pues puede causar la sensación indeseada en cada uno de los televidentes.

Cabe aclarar que la opción de comer o no durante las grabaciones es una decisión de cada artista. Algunos optan por rehusarse a probar los platillos no solo porque pueden llenarse, sino también porque pueden quedar con mal aliento o debido a que lo que les sirven no se ajusta a su plan alimenticio.

