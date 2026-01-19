46:16 min Aras lleva al padre de Mahinur a vivir a la mansión 46:50 Capítulo 62 Osmán le dice a Aras que él es el papá de Mahinur 46:52 Capítulo 61 Mahinur brilla en su presentación, pese a intento de saboteo de Pelín 46:34 Capítulo 60 Pelín intenta sabotear la presentación de Mahinur 46:16 Aras lleva al padre de Mahinur a vivir a la mansión

Hilos de Vida: Aras lleva al padre de Mahinur a vivir a la mansión El hombre le informa a su familia que Osmar se quedará indefinidamente en la casa. Pese a que al inicio hay un momento de tensión, la familia le da la bienvenida al nuevo integrante del hogar.