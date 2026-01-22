47:33 min Hilos de Vida - Capítulo 66: Ada se entera de que es adoptada en su propia fiesta de cumpleaños 47:25 Capítulo 65 Aras descubre que Osmar no es el papá de Mahinur y lo expone 47:38 Capítulo 64 Aras quiere internar al papá Mahinur en centro de rehabilitación 46:16 Capítulo 63 Aras lleva al padre de Mahinur a vivir a la mansión 47:33 Capítulo 66 Ada se entera de que es adoptada en su propia fiesta de cumpleaños

Capítulo 66 Hilos de Vida: Ada se entera de que es adoptada en su propia fiesta de cumpleaños Durante la celebración de un año más de vida, la joven ve una noticia en la que se informa que ella fue dada en adopción cuando era una bebé. Sale corriendo y no quiere ver a nadie.