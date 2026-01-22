Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Tekashi 6ix9ine
Programación de Caracol

Capítulo 66 de 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 66 completo y en español de 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol Televisión. Aras y Mahinur hablan sobre decirles la verdad a sus hijas y Derín los escucha.

47:33 min
Hilos de Vida - Capítulo 66: Ada se entera de que es adoptada en su propia fiesta de cumpleaños
47:33
Capítulo 66
Ada se entera de que es adoptada en su propia fiesta de cumpleaños

Capítulo 66 Hilos de Vida: Ada se entera de que es adoptada en su propia fiesta de cumpleaños

Durante la celebración de un año más de vida, la joven ve una noticia en la que se informa que ella fue dada en adopción cuando era una bebé. Sale corriendo y no quiere ver a nadie.

Por: Alejandra Hurtado
|
47:33
Capítulo 66
Ada se entera de que es adoptada en su propia fiesta de cumpleaños