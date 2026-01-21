Publicidad

Capítulo 65 Hilos de Vida: Aras descubre que Osmar no es el papá de Mahinur y lo expone - CaracolTV

Aras le muestra a su esposa una prueba que deja claro que Osmar no es su padre, y ambos lo enfrentan. Él reconoce que mintió, pero no dice quién está detrás de ese cruel engaño.

47:25 min
65. Aras descubre que Osmar no es el papá de Mahinur y lo expone
Hilos de Vida - Capítulo 65: Aras descubre que Osmar no es el papá de Mahinur y lo expone
Capítulo 65 Hilos de Vida: Aras descubre que Osmar no es el papá de Mahinur y lo expone

Aras le muestra a su esposa una prueba que deja claro que Osmar no es su padre, y ambos lo enfrentan. Él reconoce que mintió, pero no dice quién está detrás de ese cruel engaño.

Por: Alejandra Hurtado
|
