Capítulo 64 Hilos de Vida: Aras quiere internar al papá Mahinur en centro de rehabilitación

Capítulo 64 de Hilos de Vida, novela turca de Caracol, completo este 20 de enero

Aras le dice a Mahinur que Osmar no puede vivir con ellos por su problema con el alcohol, y él intentar convencer a su hija para que no permita que lo rehabiliten. Eso crea un conflicto en la pareja.

