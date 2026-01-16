46:50 min Hilos de Vida - Capítulo 62: Osmán le dice a Aras que él es el papá de Mahinur 46:52 Capítulo 61 Mahinur brilla en su presentación, pese a intento de saboteo de Pelín 46:34 Capítulo 60 Pelín intenta sabotear la presentación de Mahinur 45:35 Capítulo 59 Mahinur lleva a su padre a la mansión y la familia se enfada 46:50 Capítulo 62 Osmán le dice a Aras que él es el papá de Mahinur

Capítulo 62 Hilos de Vida: Osmán le dice a Aras que él es el papá de Mahinur Cuando Aras va a visitar a Mahinur a su casa, se encuentra con su primo, por lo cual, se pregunta él qué hace ahí. Posteriormente, se entera del parentesco entre su esposa y Osman.