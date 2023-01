The Walking Dead: Lucile se ha manchado de mucha, mucha sangre

La espera terminó: los fanáticos de la famosa serie televisiva The Walking Dead por fin supieron a quien ha asesinado el temible Negan, el peor villano de toda la serie (interpretado por Jeffrey Dean Morgan). Pero para saberlo, han tenido que soportar una hora de dolor, sangre, destrucción y escenas no aptas para cardiacos.

El episodio, transmitido este domingo en simultáneo con su estreno en Estados Unidos, ha sido, de acuerdo a críticos, medios especializados y fanáticos de todo el mundo, uno de los más duros y trágicos de los últimos tiempos en la televisión.

Publicidad

Es que ha bastado con el inicio del esperado estreno para entender que tendriamos al frente una dosis extrema de tensión y dolor, pues pasó poco tiempo para saber a quien se ha llevado como víctima Lucile, el bate enrollado en puas de Negan.

Lee además: The Walking Dead: ¿Quién es la verdadera víctima de Negan?

Luego, la cuota de dolor y sufrimiento no paró. Negan nos reveló que está completamente loco, que es un psicópata temible que no va a escuchar plegarias, no se va a doblegar ante el llanto y no le va a importar el cariño que millones de personas tienen por sus queridos sobrevivientes.

Además, va a jugar con el miedo de los sobrevivientes, empezando por el líder de ellos, Rick, a quien le tocó sufrir una gran humillación y el verdadero temor en carne propia.

Publicidad

Lo que se puede saber, pues se hizo evidente en el último episodio de la anterior temporada, es que la mirada de Rick nos dice que ya no tiene el poder, que ha llegado una nueva era para los sobrevivientes y que por lo pronto tendrán que someterse, antes de volver a ver a alguno de sus compañeros convertido en una masa de sesos, sangre, piel y ojos en el suelo.

Se espera que The Walking Dead bata records de sintonía tanto en EE.UU. como en Latinoamérica. En redes sociales como Twitter, la serie fue la tendencia número uno, acompañada de temas como personajes de la serie y el villano Negan.

Publicidad

La crudeza del inicio de una nueva temporada parece que va a marcar la tendencia de aquí en adelante, pues al parecer se viene lo más duro. Más allá de la sangre y lo desagradable de la muerte que ronda por todos lados en The Walking Dead, los fanáticos del show tendrán que lidiar con la incertidumbre, que, como se demostró en el capítulo inicial, resulta ser más dolorosa que un golpe en la cabeza con un bate enrollado con puas.