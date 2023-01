Mira aquí los adelantos más esperados de la Cómic Con 2016 en Nueva York

Luego de la Comic-Con de San Diego, llega a principios de otoño la mediática New York Comic-Con 2016, calificada como la segunda más grande convención de cultura pop en Estados Unidos. En está se reúnen miles de fanáticos de los cómics, videojuegos, series y películas de temporadas para disfrutar de conversatorios donde los expertos de cada tema hacen importantes aportes sobre el mundo cinematográfico. Además, todos los visitantes pueden disfrutar de sesiones de autógrafos para interactuar con famosos actores y creadores favoritos.

Durante este evento los asistentes pueden disfrutar de las salas de proyección para ver adelantos en películas y programas de televisión meses antes de que lleguen las pantallas grandes y pequeñas. Este año, los auditorios deslumbraron a los fanáticos de:

The Walking Dead temporada 7

John Wick: Chapter 2

Resident Evil: The Final Chapter

Power Rangers 2017

Underworld: Blood Wars

War of the Planet of the Apes

Iron Fist