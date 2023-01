Llega la serie Marvel's Spidey and This Amazing Friends para disfrutar en familia

Durante su panel en la D23 Expo 2019, Marvel Animation & Family Entertainment anunció la producción de Marvel’s Spidey and His Amazing Friends (título en español a confirmar), una nueva serie animada original para Disney Junior. Dirigida a niños en edad preescolar y sus familias, será la primera serie de larga duración de Marvel para la audiencia de Disney Junior.

Nuestro lanzatelarañas favorito del vecindario está acostumbrado a trabajar por su cuenta, pero ahora Peter Parker debe descubrir lo que hace falta para ser un Súper Héroe realmente sorprendente: ser un amigo arácnido que trabaja bien con los demás. Junto con sus amigos Miles Morales y Gwen (también conocida como Ghost-Spider) se unirán a héroes como Hulk, Black Panther y Ms. Marvel para vencer a los enemigos malvados y aprender que trabajar en equipo es la mejor manera de triunfar.

"Los niños en edad preescolar ya adoran Spider-Man, así que seguramente estarán muy felices de ver a Peter Parker desplazándose por su pantalla en esta nueva serie. En el equipo de Marvel estamos encantados de lanzar nuestra primera serie para preescolares en Disney Junior, la plataforma de referencia para la audiencia. Creemos que tanto a padres como niños les entusiasmarán mucho estas historias que tocan temas como amistad, colaboración, resolución de problemas y uso de las habilidades para ayudar a los demás", afirmó Cort Lane, Senior Vice President, Marvel Animation & Family Entertainment.

Joe D"Ambrosia, Senior Vice President, Original Programming and General Manager, Disney Junior, comentó: “Nos entusiasma mucho trabajar junto a Marvel en esta nueva serie que presentará las emocionantes aventuras de Spider-Man y sus amigos, quienes demostrarán la importancia del trabajo en equipo y de ayudar a otras personas de su comunidad. Esta es la serie perfecta para presentarles a los niños en edad preescolar los poderes de los Súper Héroes como la amistad y el trabajo en equipo para ayudar a otros que lo necesitan”.

Marvel’s Spidey and His Amazing Friends cuenta con la producción ejecutiva de Alan Fine (The Avengers: Los Vengadores, de Marvel), Joe Quesada (Los Vengadores Unidos), Dan Buckley (Spider- Man, de Marvel), Cort Lane (Ultimate Spider-Man) y Eric Radomski (Los Vengadores Unidos), y la coproducción ejecutiva de Marsha Griffin (Spider- Man, de Marvel). El supervisor de producción es Harrison Wilcox (Guardianes de la Galaxia, de Marvel). Alfred Gimeno (Marvel Rising) se desempeña como supervisor de producción de animación, y Ashley Mendoza (PJ Masks: Héroes en Pijamas) como editora de guion.

