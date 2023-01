Las cosas que no sabías de Carrie Fisher, la Princesa Leia, quien cumple 60 años

Este viernes hay celebración en una galaxia muy lejana: la actriz Carrie Fisher, quien interpretó a la Princesa Leia, está cumpliendo 60 años. Reconocida como la líder de los rebeldes que luchaban contra el Imperio dominado por el temible Darth Vader, Fisher se ganó el corazón de los fanáticos de Star Wars al personificar uno de los personajes más recordados de toda la saga.

Por eso te traemos cinco datos sobre la actriz que probablemente no sabías.

- La Princesa Leia no fue el primer papel que realizó Carrie Fisher. Antes de ello estuvo en la película Shampoo de 1975, en donde hizo el mismo papel que la protagonista, pero en su juventud. En esa película participó su madre, Debbie Reynolds, quien también era actriz y la impulsó para realizar su carrera.

- Fisher odiaba el particular peinado que le pusieron a la Princesa Leia (aquel con dos ruedas grandes en los lados) pero jamás se atrevió a decirle nada al director George Lucas, ya que no quería perder su papel.

- La actriz se casó con el artista Paul Simon, reconocido por integrar el exitoso duo Simon & Garfunkel. Pero su matrimonio fue tormentoso y solo duró un año. Luego se unió al productor Bryan Lourd, quien según parece la dejó por irse con otro hombre.

- Pese a que la Princesa Leia es su personaje más conocido, Fisher participó en grandes películas como Hanna y sus hermanas y The Blues Brothers. Además estuvo en famosas series como Smallville, Frasier, Sex and the City, 30 Rock yThe Big Bang Theory.

- Tuvo problemas de adicción al alcohol y las drogas. En varias entrevistas ha declarado que consumía cocaína y otras sustanciasy que inclusó tuvo una sobredosis. Además, luchó contra enfermedades como el transtorno bipolar y la depresión.