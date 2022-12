Jon Hamm no quiso ser Linterna Verde

El cine de superhéroes no es un género que a Jon Hamm le encante, y así se lo hizo saber a los productores de 'Linterna Verde' en las diferentes ocasiones en las que le ofrecieron interpretar a Hal Jordan, rechazando un papel que finalmente protagonizaría Ryan Reynolds.

"Me persiguieron bastante para hacer 'Linterna Verde'. Pero mi respuesta siempre era 'mira, no es lo que quiero hacer'. Es cierto que nunca digas nunca pero este tipo de películas no son las que me gusta ver. Ya no hacen la clase de películas que me gusta ver", confesó el protagonista de 'Mad Men' en una entrevista a la revista GQ.

Pero no solamente el mundo de los superhéroes ha obtenido la negativa del actor, sino que Jon, junto con su compañera de reparto Elizabeth Moss, rechazó la oportunidad de rodar una película con Matthew Weiner -creador de 'Mad Men'-, puesto que su objetivo era alejar su perfil profesional de la exitosa serie.

"Matthew me pidió que estuviera en su película. De hecho, lo hizo varias veces. Educadamente decliné la oferta por el vínculo con la serie. Es muy complicado. He rechazado oportunidades de trabajar con Lizzie [Elizabeth Moss] porque el título ya era como 'Don y Peggy van a Washington' o algo parecido", aseguró el actor.