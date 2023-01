Increíble: Leonardo DiCaprio llevará al cine al 'Capitán Planeta'

Revive las mejores noticias del mundo Cómic en #HablemosDelCómic

Leonardo DiCaprio

Publicidad

('El renacido') ('The revenant'), 'Appian Way', con la que participa tanto en proyectos independientes como comerciales.'Truevine' y '

¡Poderosa unión a favor del cambio climático! La reunión de Obama y Leo Dicaprio

El actor y el estudio Paramount van a unir esfuerzos para llevar al cine una película basada en la serie de dibujos animados Capitán Planeta, tal y como ha informado el medio especializado 'The Hollywood Reporter'. Con un notable mensaje ecologista, la serie Capitán Planeta (1990-1996) narraba las aventuras de cinco jóvenes con anillos mágicos y su capacidad de convocar al superhéroe Capitán Planeta para derrotar a los enemigos y peligros del medioambiente.

Esta serie de animación, conocida en el español comonos relataba además cómodecidía otorgar cinco anillos mágicos a otros tantos jovenzuelos. ¿Su intención?. Los muchachos en cuestión eran ', de África (el poder de la tierra),de América del Norte (el poder del fuego),', de Rusia (el poder del viento),de Asia (el poder del agua) yde América del Sur (el poder del corazón).

Al unirsen todos estos poderes aparecía el Capitán Planeta.

¡Igualito! Leonardo DiCaprio tiene un 'doble' en Suecia, conócelo aquí

La compañía 'Appian Way', de Leonardo DiCaprio, se encargará junto al actor Glen Powell (Scream Queens) de producir la adaptación a la gran pantalla de Capitán Planeta. Paramount, que compró los derechos para la versión fílmica del show animado, se encuentra en negociaciones con Powell y el guionista Jono Matt para que escriban el guión del filme. Y aunque algunos medios han asegurado que el propio DiCaprio protagonizará el filme, aún no se tiene información confirmada del nuevo proyecto del actor. Lo que sí se ha confirmado hasta el momento es que será el productor de la cinta. ¿Te imaginas a Leo como con vestido de superhéroe y volando por los cielos con superpoderes? Opina con la etiqueta #HablemosDelCómic

Publicidad

Fuentes cercanas al proyecto aseguraron que Powell y Matt pretenden situar la cinta años después de las aventuras de la serie televisiva para presentar a Capitán Planeta como un héroe venido a menos que necesita a los jóvenes más que ellos a él. Con la película de Capitán Planeta, Leonardo DiCaprio añadiría un nuevo capítulo a su conocida labor en defensa de la naturaleza y el medioambiente.

En este sentido, el ganador del Oscar por 'El renacido' presentó recientemente el documental 'Before The Flood' sobre el impacto del cambio climático y las medidas necesarias para combatirlo. "Si no crees en el cambio climático, no crees en los hechos ni en las acciones, y por tanto, en mi humilde opinión, no se te debería permitir acceder a un cargo público", dijo DiCaprio a principios de octubre en un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el festival South By South Lawn, organizado por la Casa Blanca para fomentar ideas innovadoras.

Así era la recordada serie de los 90's que se hizo famosa:

Publicidad

¿Sabías que fans de la serie habían armado un tráiler pensando en que podrían ver en la pantalla grande esta historia del superhéroe ecológico? ¡No te lo pierdas!

Publicidad





AFP