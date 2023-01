HBO confirma precuela de 'Game Of Thrones'

El indiscutible éxito que ha tenido HBO con la serie 'Game of Thrones' ha dado paso para que la cadena de televisión estadounidense saque el mayor provecho a la historia de 'Westeros'.

Luego de los rumores acerca de una serie de producciones en las que se relatarán las historias previas al conflicto que actualmente se desarrolla entre las familias mas poderosas de 'Westeros', HBO publicó un comunicado en el que confirma que se realizará un episodio piloto de la precuela de 'Game of Thrones'.

Publicidad

La historia de esta precuela se desarrollará miles de años antes de lo que hemos visto en la popular serie. En esta ocasión, se ubicará en lo que se conoce como 'La edad de los héroes', que tanto ha sido mencionada en los más recientes capítulos de la producción.

Cabe resaltar que, HBO realiza este piloto con el objetivo de decidir si produce la precuela o no, por ello aún no se tiene confirmada una fecha de estreno, según algunas especulaciones, se espera que sea para el 2020, ya que aún falta la temporada final de la serie madre, 'Game of Thrones'.

Mira también:

Libro del autor de ‘Game of Thrones’ será llevado al cine

Publicidad

Actriz de 'Game Of Thrones' hizo un gran spoiler

Publicidad

.