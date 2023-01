Dwayne Johnson, la famosa 'Roca', arde en pasiones con el futuro de DC Cómics en el cine

A lo largo de su carrera, Dwayne Johnson siempre remarcó su fanatismo por los cómics y las ganas de interpretar algún personaje emblemático. Por ese motivo, el actor compartió su alegría de formar parte del Universo Extendido de DC Comics (DCEU) tras una reunión en la que conoció algunos detalles sobre los futuros films de la compañía. "Como un gran fan, el tener una sensación auténtica de los cambios tonales y el desarrollo que tendrá estas futuras películas me tiene como loco", escribió el coloso en su cuenta de Instagram.

'The Rock' interpretará al malvado Black Adam en 'Shazam' y aseguró que será una superproducción más cercana al estilo luminoso de "Justice League" que a la oscuridad de 'Batman vs Superman: El Origen de la Justicia' (Batman v Superman: Dawn of Justice). 'Esperanza, optimismo y DIVERSIÓN'.

Incluso cuando hablamos sobre el más despiadado villano/antihéroe de todos los tiempos. "Prepárense", escribió al final del mensaje que acompañó con una fotografía suya junto a un logo enorme de DC Comics.



