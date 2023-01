¡Atención, llegan importantes noticias! Ben Affleck destapa todas las cartas de Batman

Son muchas las noticias que le dan la vuelta al mundo con respecto al caballero de la noche, Ben Affleck le reveló a los millones de fanáticos del cómic noticias muy importantes sobre la nueva entrega de Batman.

Como fanático del encapotado y conocedor de su enorme mitología, Ben Affleck sabe que "The Batman" tiene que ser perfecta. En una entrevista concedida a IGN, el actor reconoció que está trabajando intensamente para que no haya ninguna cuestión de la que arrepentirse en el futuro. "Ayer por la noche pasé un tiempo trabajando en el guion. Estoy en pleno modo 'hay que hacer esto bien'. No es el tipo de película en la que puedes fallar tranquilamente. Hay que estar muy seguro con lo que se quiere contar antes de darle para adelante", explicó.

La gran pregunta por estas horas es qué comics tomará como referencia Affleck para su historia y si sumará más villanos además de Deathstroke (Joe Manganiello). En el momento, el realizador aseguró que le gustaría reunir a varios villanos clásicos del murciélago, pero esa opción no ha sido mencionada en los últimos meses. En cambio, un rumor que ha crecido en las últimas horas es la posible presencia de Robin, un personaje para el cual la actriz Anna Kendrick ya se ha candidateado un poco en broma y un poco en serio…

En ese caso sería muy interesante ver una versión femenina del héroe, tal como apareció en el clásico de Frank Miller: 'Batman: El Regreso del Caballero Oscuro' (Batman: The Dark Knight Returns).

La nueva película de Batman ya tiene título.

Además Ben Affleck explicó por qué Deathstroke es el villano indicado.

La primera película en solitario del vigilante de Gotham dentro del Universo Extendido de DC está avanzando a toda velocidad y las novedades no paran de llegar. Luego que Jeff Bewkes, CEO de Time Warner, diera algunas pistas sobre cuándo se lanzará, Ben Affleck dio una nueva primicia y confirmó el título que todos estábamos esperando: 'The Batman'.

Además Ben explicó cuáles fueron sus motivaciones para elegir a Deathstroke como el adversario de turno: "Es un gran villano... Sencillamente tuve la intuición de que encajaría bien con él. Soy un gran fan del personaje, especialmente la manera en la que apareció en "New 52". Creo que podría funcionar".



Estas declaraciones fueron recogidas durante la promoción de 'The Accountant', y Ben Affleck también reflexionó sobre la polémica generada alrededor de 'Batman vs Superman: El Origen de la Justicia' (Batman v Superman: Dawn of Justice): "Tuvo un enorme impacto… ¡la ha visto más gente que la que había asistido a toda mi carrera! Fue mi mayor éxito, pero tuvo muchas críticas negativas. Lo interesante es que fue juzgada no necesariamente por la ejecución, sino por el tono. Parece que muchos esperaban algo más ligero y el tono, para mí, no debe ser tomado como un elemento de calidad. Es subjetivo, ¿no? En ese sentido, el film tenía un paralelo con el libro de Frank Miller (The Dark Knight Returns), el cual pienso que es grandioso".

"The Batman" comenzará su rodaje en el primer semestre del 2017

Deathstroke ya tiene en la mira las filmaciones.

Cuando se anunció la película en solitario de Batman, todos creímos que la producción demoraría en ir tomando forma ante la gran cantidad de proyectos del Universo Extendido de DC Comics. Sin embargo, el equipo está trabajando intensamente y, según afirmó Joe Manganiello a Entertainment Tonight, el rodaje comenzará a mediados del primer semestre de 2017. Además, a través de su cuenta de Twitter, el actor que dará vida al villano Deathstroke, apoyó la campaña de Anna Kendrick para convertirse en la próxima Robin.

'The Batman' será dirigida y protagonizada por Ben Affleck, quien aseguró que no comenzaría el rodaje hasta concebir un guion perfecto. Al parecer, el multifacético actor ya tiene la historia ideal entre manos y el nuevo film del Vigilante de Gotham podría llegar dentro de un año y medio a los cines. La fecha que se estima para su estreno es el 5 de octubre de 2018 aunque no se descarta que el estudio elija que esta superproducción arribe el 27 de septiembre de 2019 o el 7 de febrero de 2020, dos lugares libres en su calendario de lanzamientos. Igualmente, ya tendremos tiempo para esas confirmaciones, lo más urgente en la agenda del encapotado será su aventura con el resto de los superhéroes en 'Justice League'.

Amanecerá y veremos el enorme resultado que se espera de esta nueva entrega del caballero de la noche. Lo que sí creemos es que Ben lleva en sus espaldas una gran responsabilidad, ya que millones de fans en el mundo esperan ver una de las producciones cinematográficas más espectaculares de Batman.

