A Scarlett Johansson nunca le gustaron los superhéroes

No deja de resultar irónico que, habiendo sido una niña a la que no le interesaban los superhéroes ni los cómics, Scarlett Johansson haya acabado convirtiéndose en todo un icono del género al dar vida a la heroína Viuda Negra en más de tres películas de los estudios Marvel.

"Los superhéroes nunca fueron lo mío cuando estaba creciendo. Veía películas y leía un montón, pero nunca cómics", reconoció la actriz a la revista Stylist.

Sin embargo, con el paso del tiempo Scarlett -que acaba de estrenar la película "Los vengadores: La era de Ultrón"- ha conseguido apreciar a los personajes con capa y superpoderes tras comprobar que pueden llegar a presentar una gran complejidad.

"Lo que hace que un papel sea interesante es que tenga sustancia, y yo he tenido la suerte de poder construir a la Viuda Negra desde el principio. En esta ocasión he podido quitar algunas de las capas que yo misma he ido colocando ahí a lo largo de estos años", añadió.

Otra de las grandes ventajas de pertenecer al universo Marvel es contar con una amplia base de fans muy entregados.

"Los fans de Marvel ocupan un nivel completamente diferente. Comprendo el universo que hemos creado, pero es muy amplio. Todo lo relacionado con Marvel es una locura".

