Lo que faltaba: Actrices de ‘Orange is the New Black’ bailan al ritmo de ‘Epa Colombia’

Un nuevo comercial de Netflix para promocionar en Colombia la serie ‘Orange is the New Black’, muestra a tres reclusas moviendo sus caderas al ritmo de “Eh, eh, epa Colombia, rico, rico, rico”, mientras están en la cocina preparando la comida para sus compañeras de la cárcel.

Con el mensaje “se armó la guachafita en Litchfield”, lugar donde está situada la cárcel en la que estas mujeres conviven a diario e intentan sortear su suerte dentro y fuera de ella, el video invita a que los colombianos amantes de las series se dejen atrapar por la nueva temporada de ‘Orange is the New Black’ que se estrena el 9 de junio.

Se trata de una escena de las primeras temporadas, que recrearon con voces en español para darle un toque totalmente coloquial.