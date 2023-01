149 restaurantes competirán por ser los ganadores del mejor sushi de Colombia

Ya no hay excusa para disfrutar la mejor comida asiática.

Aunque no parece una comida de todos, las cifras del año pasado del Sushi Master demuestran lo contrario: más de $10.000 mil millones de pesos se vendieron y unos 300.000 amantes del sushi disfrutaron esta comida a los mejores precios. Así que hay sushi para todos.

El año pasado los niños fueron los protagonistas de esta fiesta gastronómica. Fueron ellos quienes invitaban a sus papás a disfrutar de este abanico de posibilidades.

149 restaurantes se batirán a muerte para demostrar quien tiene el mejor sushi de su ciudad; en Bogotá (45), Medellín (26), Barranquilla (12), Cali (11), Bucaramanga (12), Manizales (6), Pereira (8), Cartagena (9), Ibagué (6), Montería (5), Cúcuta (6) y Villavicencio (3).

¿Qué es el Sushi Master?

La batalla empieza el lunes 12 de agosto (y hasta el lunes 19 de agosto) los mejores restaurantes y sus MEJORES rollos (completos: de 8 a 10 bocados), por solo $13.000 pesos c/u, para que puedas probar un montón, elegir y votar #sushimasterco.

Los restaurantes inscritos al momento del cierre lucharán a muerte por demostrar que tienen el mejor sushi de su ciudad.

Tú serás parte del jurado y elegirás con tus votos. Así que, si eres amante de esta comida, llegó tu hora de aprovechar y disfrutar.

El mapa de restaurantes participantes ya empezó a aparecer en la APP Tulio Recomienda. Descárgala ahora desde AppStore o desde GooglePlay.

Esta es la lista de restaurantes inscritos para que no se pierda la oportunidad de disfrutar cada uno de los mejores sushi de su ciudad. Todo por $13.000.

BOGOTÁ (45): VINTAGE HOME, BRIDADOS, KAMPAI ASIAN BISTRO, P.F. CHANG’S, WALKING PEZ, SAGRIAL, HANASHI SUSHI BAR , MAOLI SUSHI, SUDOKU SUSHI & WOK, WOKYNORI, LA LONCHERA, KASHAKI, BENDITO SUSHI, SUSHI RIDE TAKE OUT, ASIAN WOK, SUSHIMAN, JAKUHANA, POP HOUSE SUSHI, SUSHI KAU, TIBETANO, YATAI SUSHI Y TEPPANYAKI, HONDASHI, Q´SUSHI & WOK, MASTER SUSHI, CERO ROLLOS, JAIME GOURMET, PROMAR, KAMISAMA, HARUSHI, TOY WAN – TOY EXPRESS, FUKUSHI COCINA FUSIÓN, NAKAMA SUSHI POKE WOK, TOSHIRO, FUSION WOK, MUSA BISTRO BAR, PESKO, ROCK AND SUSHI, TORII, TAKUMI, OKINAWA SUSHI BAR, JUCA SUSHI, WABY SUSHI, KAZOKU SUSHI, BRUNA y SUSHI BY INK.

MEDELLÍN (26): KAZUMI, MUNDO SUSHI, SUSHI HOUSE, SAGRIAL, LA LONCHERA, SUSHI FUN AND WOK, SUSHI WORLD, AKASHI, TAKARA, KEIKO SUSHI & WOK, SUSHI LIGTH, ENVY, SUSHI SEVEN, WASABI, MIZÙ, KAIZEN, ROLL UP SUSHI BURRITO, SUSHI SERVICE BARRA, KUKKU SUSHI, SUSHI GAMA, SUSHI GRILL PARRILLA WOK, LIMA SUSHI BAR, SUSHI SHOP, PEZETARIAN, LA RUE Y TEMPURA SUSHI EXPRESS.

CALI (11): CHILLI CHANG, DAISHO, MARTIN PESCADOR, CAFÉ DEL SOL, FUSION WOK, SUSHI BREAK, MIYABI SUSHI, K´TANA SUSHI & WOK, TANOSHII, SUSHIGOOD Y NIKKEI 232.

BUCARAMANGA (12): HANASHI SUSHI BAR, WALKING PEZ, WASABI SUSHI HOUSE, MAKI, MASTER SUSHI, IKI SUSHI & POKE, MYSTIKO, SUSHI BAR CB, ARIGATO, ROLLS.CO, JERA TEPPANYAKI Y NORIA SUSHI.

BARRANQUILLA (12): HAMACHI NIKKEI CUISINE, KOBE, SUSHIJANA, SUSHI CURRAMBA, KILLA SUSHI, NATSUSHI & WOK, TAKEAWAY, JADE, SUSHI +, HIKANI SUSHI, WUXI WOK Y WASABI.

CARTAGENA (9): ZONA 6, ROLLIS CARTAGENA, HAMACHI, MASAKI, SR MIYAGI ASIAN FOOD, SUSHI CARIBE, TOKYO, GOGO SUSHI Y TSUKI.

PEREIRA (8): SUMO, SUSHI BEEF, KATSUO SUSHI N WOK, SAKE, EMILIO´S, EKI SUSHI, MASAGO Y KEIZAKI.

MANIZALES (6): SUSHI TIME, SUSHI FUSION, SUSHI HOUSE, KOMO, KEIZAKI Y TAKASHI.

CÚCUTA (6): MAKI, NARA SUSHI, SENSEI ASIAN BISTRO, KIOTO, INKA Y SUSHI BAR.

IBAGUÉ (6): DON ARROCERO, SR. LAW, SAKE, LA LONCHERA, SAKANA Y EL ILUSTRE BISTRO.

MONTERÍA (5): LA SUSHERIA, RESTAURANTE MISO, AZUCAR Y SAL, MARIA RESTO BAR Y ITSUKI

VILLAVICENCIO (3): SAKURA, SASHIMI Y RESTAURANTE SIENA.

