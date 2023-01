Estas son las fechas, el precio y los restaurantes del Sushi Master 2019

No cabe duda de que la comida oriental ha tomado mucha fuerza en Colombia y el Sushi es, sin duda, uno de los platos más apetecidos.

Gracias al éxito de esta nueva delicia gastronómica, Tulio Zuloaga, reconocido por haber sido el creador del Burguer Master y Pizza Master en nuestro país, se dio a la tarea de darle vida al Sushi Master en 2018 y para esta, se segunda edición, tiene varias novedades. ¡Conócelas!

1. El costo del Sushi Master 2019 será de $ 13.000 y los comensales podrán comer un rollo (de 8 a 10 bocados).

2. El evento se realizará en 12 ciudades del país desde el lunes 12 de agosto hasta el lunes 19 del mismo mes.

3. En este concurso participarán los mejores restaurantes del país y los clientes podrán probar el sushi, votar a través de una aplicación y elegir el mejor.

4. Un total de 149 restaurantes lucharán para demostrar quién tiene el mejor sushi de su ciudad.

Ya se conocen los nombres de los restaurantes por ciudad que harán parte de esta competencia.

BOGOTÁ (45): BRIDADOS, KAMPAI ASIAN BISTRO, P.F. CHANG’S, WALKING PEZ, SAGRIAL, HANASHI SUSHI BAR , MAOLI SUSHI, SUDOKU SUSHI & WOK, WOKYNORI, LA LONCHERA, KASHAKI, BENDITO SUSHI, SUSHI RIDE TAKE OUT, ASIAN WOK, SUSHIMAN, JAKUHANA, POP HOUSE SUSHI, SUSHI KAU, TIBETANO, YATAI SUSHI Y TEPPANYAKI, HONDASHI, Q´SUSHI & WOK, VINTAGE HOME, MASTER SUSHI, CERO ROLLOS, JAIME GOURMET, PROMAR, KAMISAMA, HARUSHI, TOY WAN – TOY EXPRESS, FUKUSHI COCINA FUSIÓN, NAKAMA SUSHI POKE WOK, TOSHIRO, FUSION WOK, MUSA BISTRO BAR, PESKO, ROCK AND SUSHI, TORII, TAKUMI, OKINAWA SUSHI BAR, JUCA SUSHI, WABY SUSHI, KAZOKU SUSHI, BRUNA y SUSHI BY INK.

MEDELLÍN (26): KAZUMI, MUNDO SUSHI, SUSHI HOUSE, SAGRIAL, LA LONCHERA, SUSHI FUN AND WOK, SUSHI WORLD, AKASHI, TAKARA, KEIKO SUSHI & WOK, SUSHI LIGTH, ENVY, SUSHI SEVEN, WASABI, MIZÙ, KAIZEN, ROLL UP SUSHI BURRITO, SUSHI SERVICE BARRA, KUKKU SUSHI, SUSHI GAMA, SUSHI GRILL PARRILLA WOK, LIMA SUSHI BAR, SUSHI SHOP, PEZETARIAN, LA RUE Y TEMPURA SUSHI EXPRESS.

CALI (11): CHILLI CHANG, DAISHO, MARTIN PESCADOR, CAFÉ DEL SOL, FUSION WOK, SUSHI BREAK, MIYABI SUSHI, K´TANA SUSHI & WOK, TANOSHII, SUSHIGOOD Y NIKKEI 232.

BUCARAMANGA (12): HANASHI SUSHI BAR, WALKING PEZ, WASABI SUSHI HOUSE, MAKI, MASTER SUSHI, IKI SUSHI & POKE, MYSTIKO, SUSHI BAR CB, ARIGATO, ROLLS.CO, JERA TEPPANYAKI Y NORIA SUSHI.

BARRANQUILLA (12): HAMACHI NIKKEI CUISINE, KOBE, SUSHIJANA, SUSHI CURRAMBA, KILLA SUSHI, NATSUSHI & WOK, TAKEAWAY, JADE, SUSHI +, HIKANI SUSHI, WUXI WOK Y WASABI.

CARTAGENA (9): ZONA 6, ROLLIS CARTAGENA, HAMACHI, MASAKI, SR MIYAGI ASIAN FOOD, SUSHI CARIBE, TOKYO, GOGO SUSHI Y TSUKI.

PEREIRA (8): SUMO, SUSHI BEEF, KATSUO SUSHI N WOK, SAKE, EMILIO´S, EKI SUSHI, MASAGO Y KEIZAKI.

MANIZALES (6): SUSHI TIME, SUSHI FUSION, SUSHI HOUSE, KOMO, KEIZAKI Y TAKASHI.

CÚCUTA (6): MAKI, NARA SUSHI, SENSEI ASIAN BISTRO, KIOTO, INKA Y SUSHI BAR.

IBAGUÉ (6): DON ARROCERO, SR. LAW, SAKE, LA LONCHERA, SAKANA Y EL ILUSTRE BISTRO.

MONTERÍA (5): LA SUSHERIA, RESTAURANTE MISO, AZUCAR Y SAL, MARIA RESTO BAR Y ITSUKI

VILLAVICENCIO (3): SAKURA, SASHIMI Y RESTAURANTE SIENA.

