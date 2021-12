Friendzone cuarta temporada capítulo 4: 50/50

Miguel cada vez se siente más confundido con ese juego de la Friendzone en el que está con Andrea, por supuesto, mucho más ahora que ya Silvana y Ricardo lo saben todo. Por lo que decide sincerarse con su mamá y contarle lo desconcentrado que está.

Por otra parte, el desempleo lo tiene desesperado y, aunque tenía una oportunidad en el restaurante de Ricardo, prefiere ayudarle con la campaña y dar un paso al costado. ¡No se conforma con nada!

En un momento de tensión y mientras Andrea y Miguel comparten un rico almuerzo con carne de cerdo, ella lo sorprende con una inesperada propuesta: ¿quieres ser mi novio? Por supuesto, estas palabras lo dejaron sin respuesta y lo pusieron a pensar más de la cuenta.

Además de esto, las noticias para Miguel no paran, pues su mamá le consiguió el dinero que necesitaba para poder invertir y no ser un desempleado más, sin embargo, no estuvo muy de acuerdo con la respuesta que le dio a Andrea sobre ser novios.

¿Qué hará ahora Miguel frente a esto?, ¿Por fin podrán salir de la Friendzone?

>> Ya han pasado seis meses desde el tan recordado paseo al glamping. Miguel está desempleado y viviendo con su mamá, Andrea comparte un apartamento diminuto con Ricardo, Silvana está en el tercer trimestre de su embarazo y afronta los miedos que tiene de ser madre. A escondidas del resto del parche, Miguel y Andrea se han estado encontrando, ¿será que podrán mantener el secreto por mucho tiempo?

