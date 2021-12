Friendzone cuarta temporada capítulo 3: El Secreto

Las situaciones de tensión nunca faltan entre este grupo de amigos, pues sus vidas no son perfectas y siempre tienen alguna anécdota nueva para compartir entre ellos. Por un lado, mientras Silvana se siente muy insatisfecha con su vida sexual durante el embarazo, Andrea está a punto de enloquecer con su jefe y su trabajo.

De otra parte, Miguel y Ricardo no se ponen de acuerdo muy fácil en el trabajo por el tema de la importación de la carne, por lo que Miguel propone que los proveedores sean colombianos y problema solucionado. ¿Esta amistad podrá seguir funcionando en el restaurante?

Sin embargo, finalmente, y pese a las diferencias que tienen en algunos aspectos, no hay nada mejor que terminar el día entre amigos y compartiendo abiertamente el gran secreto del momento, que ahora ya no es tan secreto: ¡el romance de Andrea y Miguel! Sin duda, nada que una picada de cerdo no amenice entre estos cuatro amigos.

>> Ya han pasado seis meses desde el tan recordado paseo al glamping. Miguel está desempleado y viviendo con su mamá, Andrea comparte un apartamento diminuto con Ricardo, Silvana está en el tercer trimestre de su embarazo y afronta los miedos que tiene de ser madre. A escondidas del resto del parche, Miguel y Andrea se han estado encontrando, ¿será que podrán mantener el secreto por mucho tiempo?

