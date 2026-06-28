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De qué murió Gilberto Echeverri: familia revive pruebas de supervivencia y habla de la JEP - CaracolTV

Familia del exgobernador de Antioquia revela cómo se enteraron de que el frente 34 de las FARC lo había secuestrado y cómo fue que recibieron noticias de él hasta tres meses después.

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De qué murió Gilberto Echeverri: familia revive pruebas de supervivencia y habla de la JEP

Familia del exgobernador de Antioquia revela cómo se enteraron de que el frente 34 de las FARC lo había secuestrado y cómo fue que recibieron noticias de él hasta tres meses después.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de jun, 2026
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