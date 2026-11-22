Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Especiales Caracol
Juegos
Boda de Giovanny Ayala
🔴 En vivo | Preliminar de Miss Universo
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
Expediente Final: Qué pasó con los actores de ‘Don Chinche’: Expediente final recuerda sus historias - CaracolTV
A más de cuatro décadas de su estreno, ‘Don Chinche’ sigue siendo una de las producciones más recordadas de la televisión colombiana. Expediente final revive las historias de nueve de sus figuras.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
Expediente Final
/
Capítulos
/
Expediente Final: Qué pasó con los actores de ‘Don Chinche’: Expediente final recuerda sus historias
42:05 min
Qué pasó con los actores de ‘Don Chinche’: Expediente final recuerda sus historias
39:05
Qué pasó con la fortuna de Mauricio Leal, tras su asesinato y el de su mamá a manos de su hermano
42:44
Juan Guillermo Ríos, referente del periodismo, luchó por su vida: estuvo en coma cinco meses
Fernando Londoño Henao fue un pionero de los medios de comunicación en Colombia
42:05
Qué pasó con los actores de ‘Don Chinche’: Expediente final recuerda sus historias
Expediente Final: Qué pasó con los actores de ‘Don Chinche’: Expediente final recuerda sus historias
A más de cuatro décadas de su estreno, ‘Don Chinche’ sigue siendo una de las producciones más recordadas de la televisión colombiana. Expediente final revive las historias de nueve de sus figuras.
Por:
Caracol Televisión
|
22 de Noviembre, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
39:05
Qué pasó con la fortuna de Mauricio Leal, tras su asesinato y el de su mamá a manos de su hermano
42:44
Juan Guillermo Ríos, referente del periodismo, luchó por su vida: estuvo en coma cinco meses
Fernando Londoño Henao fue un pionero de los medios de comunicación en Colombia
43:27
Secuestro de los diputados del Valle: el testimonio del único sobreviviente de la tragedia
43:08
Expediente Final: Waldo Urrego, el legado del actor colombiano que brilló durante seis décadas
Las críticas del chef Kendon MacDonald lo hicieron llenarse de amigos y enemigos | Capítulo
42:05
Qué pasó con los actores de ‘Don Chinche’: Expediente final recuerda sus historias
Expediente Final
Expediente Final: Qué pasó con la fortuna de Mauricio Leal, tras su asesinato y el de su mamá a manos de su hermano
Expediente Final
Expediente Final: Juan Guillermo Ríos, referente del periodismo, luchó por su vida: estuvo en coma cinco meses
Expediente Final
Expediente Final: Fernando Londoño Henao fue un pionero de los medios de comunicación en Colombia
Expediente Final
Expediente Final: Secuestro de los diputados del Valle: el testimonio del único sobreviviente de la tragedia
Expediente Final
Expediente Final: Expediente Final: Waldo Urrego, el legado del actor colombiano que brilló durante seis décadas
Expediente Final
Expediente Final: Las críticas del chef Kendon MacDonald lo hicieron llenarse de amigos y enemigos | Capítulo
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series