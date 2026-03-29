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Expediente Final: Joan Sebastián Alarcón, pupilo de Montaner en La Voz, falleció tras dura lucha - CaracolTV

Se abre el Expediente Final del exparticipante del programa La Voz, quien hizo parte del equipo de Ricardo Montaner. Murió a los 33 años tras librar una dura batalla contra el cáncer desde 2023.

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Joan Sebastián Alarcón, pupilo de Montaner en La Voz, falleció tras dura lucha

Expediente Final: Joan Sebastián Alarcón, pupilo de Montaner en La Voz, falleció tras dura lucha

Se abre el Expediente Final del exparticipante del programa La Voz, quien hizo parte del equipo de Ricardo Montaner. Murió a los 33 años tras librar una dura batalla contra el cáncer desde 2023.

Por: Daniela Correa Grisales
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