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Expediente Final: Joan Sebastián Alarcón, pupilo de Montaner en La Voz, falleció tras dura lucha - CaracolTV
Se abre el Expediente Final del exparticipante del programa La Voz, quien hizo parte del equipo de Ricardo Montaner. Murió a los 33 años tras librar una dura batalla contra el cáncer desde 2023.
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Expediente Final: Joan Sebastián Alarcón, pupilo de Montaner en La Voz, falleció tras dura lucha
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Se abre el Expediente Final del exparticipante del programa La Voz, quien hizo parte del equipo de Ricardo Montaner. Murió a los 33 años tras librar una dura batalla contra el cáncer desde 2023.
Por:
Daniela Correa Grisales
|
29 de Marzo, 2026
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