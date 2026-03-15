Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
Premios Óscar
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Capítulo Expediente Final: Gustavo Angarita dejo la filosofía para convertirse en pionero de la actuación - CaracolTV

Se abre el ‘Expediente Final’ de Gustavo Angarita, quien consolidó una carrera en el teatro y la televisión colombiana. Se conocen los detalles de su vida personal y los últimos días luchando contra el cáncer.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

43:59 min
Thumbnail
Gustavo Angarita dejó la filosofía para convertirse en pionero de la actuación
Lineamientos y Plantillas (6).jpg
43:26
Capítulo: Aniceto Molina, de Los Corraleros de Majagual, dejó la cumbia en alto
Lineamientos y Plantillas.jpg
43:23
Bayardo Ardila vivió con diálisis en su riñón y falleció tras intervenciones al corazón
Thumbnail
45:28
Guillermo Gaviria falleció tras más de un año de secuestro
Thumbnail
43:59
Gustavo Angarita dejó la filosofía para convertirse en pionero de la actuación

Expediente Final: Gustavo Angarita dejó la filosofía para convertirse en pionero de la actuación

Se abre el ‘Expediente Final’ de Gustavo Angarita, quien consolidó una carrera en el teatro y la televisión colombiana. Se conocen los detalles de su vida personal y los últimos días luchando contra el cáncer.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
Lineamientos y Plantillas (6).jpg
43:26
Capítulo: Aniceto Molina, de Los Corraleros de Majagual, dejó la cumbia en alto
Lineamientos y Plantillas.jpg
43:23
Bayardo Ardila vivió con diálisis en su riñón y falleció tras intervenciones al corazón
Thumbnail
45:28
Guillermo Gaviria falleció tras más de un año de secuestro
Thumbnail
Luis Egurrola, la dupla de Diomedes Díaz que le hizo el quite a la muerte varias veces
Thumbnail
así fue como Marta Traba se enamoró de Bogotá y vivió como nómada por el mundo
Thumbnail
41:21
Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo
Thumbnail
43:59
Gustavo Angarita dejó la filosofía para convertirse en pionero de la actuación