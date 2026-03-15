Capítulo Expediente Final: Gustavo Angarita dejo la filosofía para convertirse en pionero de la actuación - CaracolTV
Se abre el ‘Expediente Final’ de Gustavo Angarita, quien consolidó una carrera en el teatro y la televisión colombiana. Se conocen los detalles de su vida personal y los últimos días luchando contra el cáncer.
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Expediente Final: Gustavo Angarita dejó la filosofía para convertirse en pionero de la actuación
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