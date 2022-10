Beto Ruelas reveló el ingrediente secreto para preparar unos tamales mexicanos

Beto Ruelas interpreta al personaje de Antonio Vargas en la producción El Rey, Vicente Fernández. El actor mexicano en esta historia, llega a la vida del inolvidable cantante de la música regional mexicana para ser quien compone varias de sus canciones.

El actor tiene un gran gusto por las recetas mexicanas, sin embargo, hay un plato que para él es su preferido y en esta oportunidad lo recomendó.

Los tamales son sin duda su comida favorita y aunque es vegetariano comentó que existen varias opciones para todos los gustos, entre estas están: los tamales dulces, el tamal verde o el tamal de queso, los cuales son ricos y "muy mexicanos".

El ingrediente infaltable para que los tamales queden deliciosos según Ruelas, es la manteca, pues recuerda que su abuela preparaba esta receta con dicho ingrediente dándole el buen sabor: “aún siendo vegetariano, manteca sí como, porque me limitaría al tamal y no puedo decirle que no a un tamal” , expresó Beto en caracoltv.com.

Dobladitas y tamal mexicano de sal

Aprende a preparar esta receta junto al chef, Carlos González, mira el vídeo completo, sigue los pasos y los ingredientes que necesitas son: tortillas de trigo integrales Tía Rosa, jamón, queso, aguacate, tomate y como acompañante un tamal mexicano.

