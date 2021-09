Conoce uno a uno a los personajes de El hijo del cacique y sus actores

El hijo del cacique es dirigida por Andrés Biermann, Rodolfo Hoyos y en la dirección musical y música original de Nicolás Uribe, David Arias y Sebastian Luengas. Es protagonizada por Milcíades Cantillo en el papel de Martín Elías y cuenta con un gran elenco conformado por Vivian Ossa, Valerie Domínguez , Cristina García, María Camila Giraldo, Francesco Mauricio Chedraui, Rafael Santos , Ismael Barrios, Lili Guihurt, Rafael Acosta, Marta Nieto, Elizabeth Minotta, Oscar Díaz y Aco Pérez, entre otros.

Conoce uno a uno a sus personajes principales y sus características:

Milcíades Cantillo es Martín Elías:

Es un cantante apasionado y talentoso, una deslumbrante figura que sueña con heredar el legado de Diomedes Díaz para así convertirse en el número uno de la música vallenata. Es un joven noble, vivaz y sensible, un hijo ejemplar y muy agradecido, también es romántico y un poco ingenuo, cree en el amor y es todo un poeta. Sigue el ejemplo de Rafael Santos, su hermano, y quiere también ser el proveedor y la cabeza de su familia. Es desprendido y generoso, pues como le enseñó su papá, el dinero es un medio y no un fin. Es el hijo de Diomedes Díaz y Patricia Acosta.

Vivian Ossa es Tata Ariza:

Tata es la primera mujer de Martín Elías, es simpática, pero tiene un carácter que puede llegar a ser fuerte. Es una joven que sabe llamar la atención, que se esmera por destacarse, pero sin perder su amabilidad. Es arriesgada y rebelde, decidida a valerse por sí misma y nunca le ha importado el qué dirán. Se desvive por su hijo Martincito, su mayor bendición.

María Camila Giraldo es Malena:

Malena es una mujer amorosa, descomplicada y deportista, que tiene los pies muy bien puestos en la tierra y que sabe que trabajando y esforzándose se consiguen las cosas. Es hija de una familia tradicional cachaca, pero piensa y actúa por su propia cuenta. La educación y el trabajo están por encima del amor, aunque Martín Elías se le mete en el corazón. Malena sabe que la vida sigue y que cada uno tiene su propio destino, pero existe una conexión con Martín que no se va a perder jamás.

Francesco Mauricio Chedraui es Diomedes Díaz:

El Cacique es un artista prodigioso y encantador que se ha esforzado por convertirse en el máximo exponente del vallenato y en el cantante más importante de la región. Dueño de un carisma y una sensibilidad fuera de serie es un imán que atrae lo bueno y lo malo, pero su ingenuidad e inocencia lo llevan a rodearse de malas amistades. Cegado por el brillo de la fama, Diomedes se entrega al desenfreno sin medir las consecuencias ni el sufrimiento que esto produce en aquellos que lo aman, en especial Patricia y sus hijos.

Lili Guihurt es Patricia Acosta:

Patricia es la madre de los Díaz Acosta que ha dedicado su vida a criar a sus hijos con la sencillez y dulzura que solo una madre puede ofrecer, ella les ha inculcado, desde pequeños, el sentido de la palabra lealtad. Es atenta, amorosa y decidida a enfrentar con humildad y paciencia todos los obstáculos que puedan poner en peligro a su familia. No es para nada ingenua, se puede llegar a convertir en una leona cuando se trata de defender los intereses de sus hijos. Ella es mujer de un solo hombre y por él está dispuesta a ponerse en contra, incluso, de ella misma.

Rafael Santos es Rafael Santos:

Es el polo a tierra de la familia y el impulsador de la carrera de su hermano Martín Elías, quien lo considera como su otro papá, pues es un hombre perseverante y responsable. Ha recibido el cargo de cabeza de familia por parte de su padre, y es quien mantiene unida a su familia con Diomedes Díaz. Santos es seguro de sí mismo, lleno de nobleza y frescura. Un hijo orgulloso, pero que se ha encargado de darle a sus hermanos la atención y el afecto que su papá nunca les dio, y a su padre el cariño y el afecto que nadie más le da.

Rafael Acosta es Lucho Díaz:

Lucho es uno de los hermanos de Martín Elías, un joven alegre y dicharachero que siempre tiene un comentario jocoso para cada ocasión. Vive pendiente de lo que hacen sus hermanos y se la pasa apostando y sacándole juego a todo. Es una persona amigable y con un humor relajado. Es cómplice de sus hermanos y se compromete a ayudarlos. No tiene afán de figurar pues prefiere pasar desapercibido para poder brindarles el apoyo que necesitan.

Valerie Domínguez es Chavita:

Es una mujer hermosa físicamente, pero vanidosa y soberbia que hace uso de su belleza para conseguir lo que sea, acostumbrada a esto no puede aceptar el rechazo de Diomedes Díaz, lo que hace encender su deseo de venganza. Vive desconsolada porque no ha podido consumar el amor que ha sentido toda su vida por él. Es una mujer impulsiva, descomedida y obsesiva que no es consciente de la destrucción que a su paso va dejando. Es envidiosa y codiciosa, aunque ama a sus hijas y por ellas se sacrifica, no mide muy bien las consecuencias de sus actos.

Cristina García es Marisol:

Ella es una mujer en la que se mezclan las peores características de Santander y de Chavita, sus padres; cree que Martín Elías es el causante de sus traumas y se las va a cobrar, sobre todo porque vive convencida de que el mundo se mueve a su alrededor. Es egocéntrica y convencida, y al igual que su madre, cree que su belleza le ayudará a conseguir todo lo que quiere. Siente a Martín Elías como una más de sus propiedades, pero cuando se da cuenta de que no es así, pone todo su empeño en destrozarle la vida y alejarlo del éxito y del amor verdadero.

Elizabeth Minotta es Margarita:

Es la mujer de Rafael Santos, una mujer portentosa y bien educada, sin ser refinada ni elegante. Es una mujer impredecible, exigente y difícil de enamorar, pero que actúa con rectitud, modestia y pureza. Se caracteriza por ser cariñosa, entregada y comprometida. Para ella la familia está primero, los valores y la palabra son el tesoro que más cuida y es ejemplo para los que están a su alrededor.

Aco Pérez es Nando:

Es el amigo de toda la vida de la Diomedes Díaz. Un hombre práctico, leal y resuelto, que siempre encuentra la manera de satisfacer al Cacique y a la fanaticada. Su lealtad lo lleva a cometer los mismos errores y a alcahuetear al cantante al punto de no poder evitar que caiga en desgracia. Su cariño, entrega y amistad lo llevan a perdonar los desprecios y a seguir fiel a su amistad, cuidando la nueva generación de los Díaz durante su carrera como cantantes.