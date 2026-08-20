Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticiero del senado
Inscripciones 'Desafío' para extranjeros
En vivo 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 63 de 'Efé', novela turca por Caracol Televisión, completa y gratis

Capítulo 63 de 'Efé', novela turca por Caracol Televisión, completa y gratis. Ali Kemal descubre un gran secreto familiar y confronta a Asiye Karasu, su madre

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

40:18 min
CAPÍTULO 56 - EFÉ.png
EFÉ - Capítulo 56: Ali Kemal descubre un gran secreto familiar y confronta a Asiye Karasu, su madre
Efé - Capítulo 55
40:23
Capítulo 55
Ali Kemal le hace una promesa a Hassan sobre su padre ¿le cumplirá?
Clips (19).jpg
40:28
Capítulo 54
Hassan sorprende a Ali Kemal y le agradece por haber cuidado bien a Efé
CAPÍTULO 53 - EFÉ (1).png
40:10
Capítulo 53
Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude
CAPÍTULO 56 - EFÉ.png
40:18
Capítulo 56
Ali Kemal descubre un gran secreto familiar y confronta a Asiye Karasu, su madre

Capítulo 56 EFÉ: Ali Kemal descubre un gran secreto familiar y confronta a Asiye Karasu, su madre

Ali Kemal descubre un gran secreto que rodea a toda su familia, razón por la cual, decide confrontar a su madre, quien le cuenta la verdad sobre los terrenos de la empresa. ¿Qué decisiones tomará?

Por: Jorge Andrés Bernal
|
Efé - Capítulo 55
40:23
Capítulo 55
Ali Kemal le hace una promesa a Hassan sobre su padre ¿le cumplirá?
Clips (19).jpg
40:28
Capítulo 54
Hassan sorprende a Ali Kemal y le agradece por haber cuidado bien a Efé
CAPÍTULO 53 - EFÉ (1).png
40:10
Capítulo 53
Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude
CAPÍTULO 53 - EFÉ.png
40:14
Capítulo 52
Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
CAPÍTULO 51 DE EFÉ.png
40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
Capítulo - EFÉ EL NOMBRE DEL AMOR.png
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
CAPÍTULO 56 - EFÉ.png
40:18
Capítulo 56
Ali Kemal descubre un gran secreto familiar y confronta a Asiye Karasu, su madre