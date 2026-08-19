40:23 min EFÉ - Capítulo 55: Ali Kemal le hace una promesa a Hassan sobre su padre ¿le cumplirá? 40:28 Capítulo 54 Hassan sorprende a Ali Kemal y le agradece por haber cuidado bien a Efé 40:10 Capítulo 53 Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude 40:14 Capítulo 52 Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital 40:23 Capítulo 55 Ali Kemal le hace una promesa a Hassan sobre su padre ¿le cumplirá?

Capítulo 55 EFÉ: Ali Kemal le hace una promesa a Hassan sobre su padre ¿le cumplirá? Desesperado por la situación, Hassan llega a casa de Ali Kemal en busca del padre del hombre, pues al parecer, este sabe las verdaderas razones de la muerte de Tefit, ¿logrará descubrir la verdad?