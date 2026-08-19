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Capítulo 55 de 'Efé', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis.

Capítulo 55 de 'Efé', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis. Ali Kemal le hace una promesa a Hassan sobre su padre ¿le cumplirá?

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40:23 min
Efé - Capítulo 55
EFÉ - Capítulo 55: Ali Kemal le hace una promesa a Hassan sobre su padre ¿le cumplirá?
Clips (19).jpg
40:28
Capítulo 54
Hassan sorprende a Ali Kemal y le agradece por haber cuidado bien a Efé
CAPÍTULO 53 - EFÉ (1).png
40:10
Capítulo 53
Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude
CAPÍTULO 53 - EFÉ.png
40:14
Capítulo 52
Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
Efé - Capítulo 55
40:23
Capítulo 55
Ali Kemal le hace una promesa a Hassan sobre su padre ¿le cumplirá?

Capítulo 55 EFÉ: Ali Kemal le hace una promesa a Hassan sobre su padre ¿le cumplirá?

Desesperado por la situación, Hassan llega a casa de Ali Kemal en busca del padre del hombre, pues al parecer, este sabe las verdaderas razones de la muerte de Tefit, ¿logrará descubrir la verdad?

Por: Jorge Andrés Bernal
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Clips (19).jpg
40:28
Capítulo 54
Hassan sorprende a Ali Kemal y le agradece por haber cuidado bien a Efé
CAPÍTULO 53 - EFÉ (1).png
40:10
Capítulo 53
Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude
CAPÍTULO 53 - EFÉ.png
40:14
Capítulo 52
Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
CAPÍTULO 51 DE EFÉ.png
40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
Capítulo - EFÉ EL NOMBRE DEL AMOR.png
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
Capítulo 49 - Efé.png
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
Efé - Capítulo 55
40:23
Capítulo 55
Ali Kemal le hace una promesa a Hassan sobre su padre ¿le cumplirá?