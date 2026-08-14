40:10 min EFÉ - Capítulo 53: Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude 40:14 Capítulo 52 Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital 40:03 Capítulo 51 Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé 50:48 Capítulo 49 Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé 40:10 Capítulo 53 Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude

Capítulo 53 EFÉ: Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude Horas antes del juicio por la custodia del pequeño Efé, Hassan se entera de que Akça fue detenida por falsificación de dinero. ¿Podrá demostrar su inocencia?