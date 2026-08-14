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Capítulo 53 de 'Efé', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis
Capítulo 53 de 'Efé: el nombre del amor', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis. Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude.
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Caracol TV
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EFÉ
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Capítulo 53 EFÉ: Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude
40:10 min
EFÉ - Capítulo 53:
Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude
40:14
Capítulo 52
Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
40:10
Capítulo 53
Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude
Capítulo 53 EFÉ: Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude
Horas antes del juicio por la custodia del pequeño Efé, Hassan se entera de que Akça fue detenida por falsificación de dinero. ¿Podrá demostrar su inocencia?
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
14 de Agosto, 2026
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40:14
Capítulo 52
Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
40:10
Capítulo 53
Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude
EFÉ
Capítulo 52 EFÉ: Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
EFÉ
Capítulo 51 EFÉ: Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
EFÉ
Capítulo 49 EFÉ: Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
EFÉ
Capítulo 49 EFÉ: Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
EFÉ
Capítulo 48 EFÉ: Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
EFÉ
Capítulo 47 EFÉ: Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
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