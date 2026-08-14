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Capítulo 53 de 'Efé', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis

Capítulo 53 de 'Efé: el nombre del amor', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis. Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude.

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40:10 min
CAPÍTULO 53 - EFÉ (1).png
EFÉ - Capítulo 53: Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude
CAPÍTULO 53 - EFÉ.png
40:14
Capítulo 52
Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
CAPÍTULO 51 DE EFÉ.png
40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
Capítulo - EFÉ EL NOMBRE DEL AMOR.png
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
CAPÍTULO 53 - EFÉ (1).png
40:10
Capítulo 53
Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude

Capítulo 53 EFÉ: Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude

Horas antes del juicio por la custodia del pequeño Efé, Hassan se entera de que Akça fue detenida por falsificación de dinero. ¿Podrá demostrar su inocencia?

Por: Jorge Andrés Bernal
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CAPÍTULO 53 - EFÉ.png
40:14
Capítulo 52
Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
CAPÍTULO 51 DE EFÉ.png
40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
Capítulo - EFÉ EL NOMBRE DEL AMOR.png
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
Capítulo 49 - Efé.png
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
CAP 48 - EFÉ .png
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
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50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
CAPÍTULO 53 - EFÉ (1).png
40:10
Capítulo 53
Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude