40:14 min EFÉ - Capítulo 52: Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital 40:03 Capítulo 51 Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé 50:48 Capítulo 49 Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé 50:54 Capítulo 49 Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu 40:14 Capítulo 52 Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital

Capítulo 52 EFÉ: Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital Akça y Hassan comparten un momento especial en el hospital tras la recuperación de Efé; sin embargo, Ali Kemal toma al pequeño en brazos y decide llevárselo a casa. ¿Quién se quedará con su custodia?