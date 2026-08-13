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Capítulo 52 de 'EFÉ', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis

Capítulo 52 de 'EFÉ', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis. Akça y Hassan comparten un momento especial en el hospital tras la recuperación de Efé; sin embargo, Ali Kemal toma al pequeño en brazos y decide llevárselo a casa.

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40:14 min
CAPÍTULO 53 - EFÉ.png
EFÉ - Capítulo 52: Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
CAPÍTULO 51 DE EFÉ.png
40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
Capítulo - EFÉ EL NOMBRE DEL AMOR.png
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
Capítulo 49 - Efé.png
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
CAPÍTULO 53 - EFÉ.png
40:14
Capítulo 52
Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital

Capítulo 52 EFÉ: Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital

Akça y Hassan comparten un momento especial en el hospital tras la recuperación de Efé; sin embargo, Ali Kemal toma al pequeño en brazos y decide llevárselo a casa. ¿Quién se quedará con su custodia?

Por: Jorge Andrés Bernal
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CAPÍTULO 51 DE EFÉ.png
40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
Capítulo - EFÉ EL NOMBRE DEL AMOR.png
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
Capítulo 49 - Efé.png
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
CAP 48 - EFÉ .png
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
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50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
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44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
CAPÍTULO 53 - EFÉ.png
40:14
Capítulo 52
Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital