Capítulo 52 de 'EFÉ', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis
Capítulo 52 de 'EFÉ', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis. Akça y Hassan comparten un momento especial en el hospital tras la recuperación de Efé; sin embargo, Ali Kemal toma al pequeño en brazos y decide llevárselo a casa.
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40:14 min
EFÉ - Capítulo 52: Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
40:14
Capítulo 52
Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
Capítulo 52 EFÉ: Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
Akça y Hassan comparten un momento especial en el hospital tras la recuperación de Efé; sin embargo, Ali Kemal toma al pequeño en brazos y decide llevárselo a casa. ¿Quién se quedará con su custodia?