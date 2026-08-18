40:28 min EFÉ - Capítulo 54: Hassan sorprende a Ali Kemal y le agradece por haber cuidado bien a Efé 40:10 Capítulo 53 Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude 40:14 Capítulo 52 Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital 40:03 Capítulo 51 Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé 40:28 Capítulo 54 Hassan sorprende a Ali Kemal y le agradece por haber cuidado bien a Efé

Capítulo 54 EFÉ: Hassan sorprende a Ali Kemal y le agradece por haber cuidado bien a Efé Ali Kemal queda sumido en la tristeza al enterarse de que Efé ya no estará junto a su familia. Mientras tanto, Hassan decide mentirle y le asegura que el pequeño se encuentra tranquilo y está bien.

