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Capítulo 54 de Efé, novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis

Capítulo 54 de Efé, novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis. Hassan sorprende a Ali Kemal y le agradece por haber cuidado bien a Efé

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40:28 min
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EFÉ - Capítulo 54: Hassan sorprende a Ali Kemal y le agradece por haber cuidado bien a Efé
CAPÍTULO 53 - EFÉ (1).png
40:10
Capítulo 53
Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude
CAPÍTULO 53 - EFÉ.png
40:14
Capítulo 52
Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
CAPÍTULO 51 DE EFÉ.png
40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
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40:28
Capítulo 54
Hassan sorprende a Ali Kemal y le agradece por haber cuidado bien a Efé

Capítulo 54 EFÉ: Hassan sorprende a Ali Kemal y le agradece por haber cuidado bien a Efé

Ali Kemal queda sumido en la tristeza al enterarse de que Efé ya no estará junto a su familia. Mientras tanto, Hassan decide mentirle y le asegura que el pequeño se encuentra tranquilo y está bien.

Por: Jorge Andrés Bernal
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CAPÍTULO 53 - EFÉ (1).png
40:10
Capítulo 53
Hassan se entera de que Akça fue detenida por las autoridades por fraude
CAPÍTULO 53 - EFÉ.png
40:14
Capítulo 52
Akça y Hassan no toleran la actitud de Ali Kemal ante Efé en el hospital
CAPÍTULO 51 DE EFÉ.png
40:03
Capítulo 51
Hassan y Akca Yilmaz hablan sobre el estado de salud de Efé
Capítulo - EFÉ EL NOMBRE DEL AMOR.png
50:48
Capítulo 49
Akça le envía un mensaje a Ali Kemal sobre el futuro de Efé
Capítulo 49 - Efé.png
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
CAP 48 - EFÉ .png
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
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40:28
Capítulo 54
Hassan sorprende a Ali Kemal y le agradece por haber cuidado bien a Efé