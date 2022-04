¡Bravo! The Walt Disney Company gana 6 premios de la Academia con algunas de sus producciones

¡Una temporada de premios inolvidable! El pasado 27 de marzo, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Óscar en su versión N° 94, y en la cual The Walt Disney Company recibió seis galardones de oro. Las producciones de 'Encanto', 'Summer of Soul', 'Cruella', 'The Eyes of Tammy Faye' e 'Historia del lado oeste' son las felices ganadoras de la noche por parte de la compañía, y lo mejor de todo, es que puedes disfrutar exclusivamente de todas ellas a través de Disney+.

Sin duda alguna, los detalles de Disney en cuanto a su animación, concepto cinematográfico y equipos de trabajo han sido parte fundamental para hacer de esta velada un momento único, celebrado por todos los elencos que estuvieron nominados.

Mira a continuación una lista completa de los Premios de la Academia ganados por Disney, que puedes apreciar en la plataforma de streaming, Disney+ :

'Los ojos de Tammy Faye' - 2 premios de la Academia Mejor actriz en un papel principal: Jessica Chastain Mejor Maquillaje y Peluquería



Esto marca la primera victoria de Chastain y la sexta victoria de Searchlight Pictures en la categoría de Mejor Actriz en un Papel Protagónico. 'The Eyes of Tammy Faye' también ganó por Mejor Maquillaje y Peluquería, que es el primer Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería de Searchlight Pictures.

'Encanto' - 1 Premio de la Academia Mejor largometraje de animación



'Encanto' película animada inspirada en Colombia es también la primera película de Disney en reclamar un álbum No. 1 y un sencillo No. 1 por sus éxitos musicales. Esta es la segunda victoria del Óscar para el director Byron Howard y el productor Clark Spencer, y la primera victoria del Óscar para el director Jared Bush y el productor Yvett Merino.

'Summer of Soul (…o cuando la revolución no podía ser televisada )' - 1 Premio de la Academia Mejor Documental (Largometraje)



Esto marcó las primeras victorias del Óscar para el director debutante Ahmir 'Questlove' Thompson y los productores Joseph Patel, Robert Fyvolent y David Dinerstein. También es el primer premio de la Academia de Disney's Onyx Collective y Hulu, y el primer premio a la Mejor Película Documental de Searchlight Pictures. Hasta la fecha, la película ha ganado 55 premios en grupos y gremios de críticos.

'Historia del lado oeste' - 1 Premio de la Academia Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose



Marcando un momento histórico como la primera mujer de color afrolatina y abiertamente queer en recibir el honor. La ganadora del Óscar por primera vez y Rita Moreno también hicieron historia como la primera pareja de mujeres en ganar premios de la Academia por interpretar al mismo personaje; sus victorias vienen con 60 años de diferencia.

'Cruella' - 1 Premio de la Academia Mejor diseño de vestuario



El trabajo de Beavan en 'Cruella' previamente resultó en un premio BAFTA, un premio del Gremio de Diseñadores de Vestuario y un premio Critics Choice.