Mr. Steve compartió el conmovedor mensaje que le envió su madre al ser eliminado de La Descarga

Mr. Steve se convirtió en uno de los eliminados del Equipo Gusi, por lo que fue el invitado de lujo durante Día a Día , en donde habló acerca de su paso por la competencia, algunos cuadros de tristeza que tuvo dentro, el emotivo mensaje de su madre y sus nuevos proyectos musicales.

Tras su salida de La Descarga , este participante confesó que se sintió muy agradecido, ya que el hacer parte de este concurso musica fue un plus para quienes han pasado por el Campamento Musical y el Disco, dado que además de la gran experiencia obtienen aún más visibilidad de la gente.

Por otra parte, detalló que se sintió un poco triste, pues no se esperaba ser el eliminado de este ciclo, aunque reconoció que este es un juego cuyas reglas ya están establecidas. A su vez, aceptó que cada uno de los participantes tienen su propia marca y estilo, además de que algunos de ellos estudiaron directamente música, siendo él un artista empírico.

Con respecto al reto de ser parte del Campamento Musical, Mr. Steve dijo que: "esa fue una prueba bastante dura para mí, imagínate yo soy de San Andrés y uno es tan libre allá, el encierro sí afectó bastante, el tener que conocer gente nueva. Allá está mi hermano El Puma Vallenato y Byordi, con quien también hice una buena amistad, entonces eso ayuda a aguantar un poquito".

Mr. Steve reconoce que durante todo este tiempo le hicieron falta sus hijos y sus seres queridos, además de que hubo momentos en los que se dejaba ganar de la tristeza: "a mí me gusta mucho tener mi espacio, tener un momento en alguna parte del día en el cual pueda estar solo y eso era difícil, entonces eso siempre me hizo falta".

Ante esto, el exparticipante hizo referencia acerca del profundo mensaje que le envió su madre al ser eliminado de la competencia musical, quien fue su uno de sus motores mientras que estaba en el Campamento Musical.

"Mi corazón está un poco dolido, no puedo dormir, pero Dios tiene el control. Tú no eres ni el primero ni el último y este es el juego y tuviste que salir ahora, tenía bastante ilusión de que llegaras al final, pero Dios es bueno y sabe lo que hace. Hay mucha gente que me ha llamado de muchas partes del mundo felicitándote y no te sientas mal porque muchas cosas buenas vienen", le escribió esta orgullosa mujer.

En cuanto a nuevos proyectos musicales, este artista comentó que se encuentra realizando un proyecto en el cual quiere implementar varios sonidos sanandresanos, dado que considera que es algo que los cantantes de esta zona del país deben enfocarse en hacer, con la intención de direccionar esto para que personas fuera de la isla los escuchen y disfruten.