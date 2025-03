Mabel Moreno se quebró en televisión al recordar a su padre: "no quiero que envejezca más"

La actrizMabel Moreno fue una de las invitadas especiales a Día a Día para hablar acerca de los recientes proyectos en los que ha trabajado. Pese a que inicialmente la conversación estuvo enfocada en su participación en 'Medusa' y La Reina del Flow, pronto la mujer se pronunció respecto al significado que tiene su carrera artística para los integrantes de su familia.

Primero, Moreno se refirió a Gema, asegurando que es un papel que extraña mucho hacer no solo por la buena química de trabajo que tenía con ciertos colegas, sino porque le suponía un reto interpretar sobre todo por el acento paisa. De igual manera, recordó que Carlos Torres consideraba su persona importante en la historia debido a que lo calificaba como la versión femenina del mismo Charly Flow.

Por qué lloró Mabel Moreno en Día a Día

Carlos Calero intervino un instante en la entrevista para preguntarle por una faceta que pocos conocían: la de escritora. Moreno contó que todo inició gracias a su padre, quien estimuló su parte creativa por medio de la escritura de cuentos desde temprana edad. Aunque este fue un hobbie que desarrolló, en su mayoría en la niñez, llegó incluso a practicarlos hasta los 18 años.

Fue así como la producción puso en pantalla una animación creada con Inteligencia Artificial en donde exponían parte de los escritos que en algún momento realizaron juntos. Ante el emotivo encuentro, Mabel Moreno no pudo contener las lágrimas y agregó que agradece mucho la vida de sus padre y todo lo que ha logrado gracias a la influencia de su progenitor.

"Qué lindo, pues sí, es una conmemoración a mi padre tan divino, que no quiero que envejezca más. No, se pasa muy rápido como al otro lado. Gran papá, gran mamá que sé que me están viendo. Definitivamente mis ángeles de la guarda son mis padres. Escribir y actuar para mí también era una forma de homenajear a mi papá, él siempre había querido ser artista y pues por su vida, las decisiones que tomó, lo hijos que tuvo, no lo pudo hacer", explicó.

