Mabel Moreno da a conocer su gran secreto para ser un referente de empoderamiento

Recientemente, Mabel Moreno reveló en una entrevista detalles de su primer matrimonio, donde expresó que se sentía minimizada e incluso maltratada debido a que su esposo no valoraba lo que ella hacía y la señalaba por ser actriz. También dijo que, pese a estar 10 años casada con este hombre, del cual no reveló su identidad, nunca fue feliz. Por eso, en el momento en que se separó empezó a impulsarse mucho más.

A raíz de todo esto, ella decidió luchar por sus sueños y durante su paso por Día a Día mencionó: “no hay mujer poderosa que no haya sentido un dolor profundo, que no haya tenido que luchar, que pararse de una caída dura, pero yo creo que finalmente el poder está en levantarnos y darle la vuelta a la situación”.

La actriz barranquillera dijo: “hay que saber hablar de eso, porque siempre estamos mencionando lo bien que nos va y de lo exitosas que somos. Yo creo que no hay éxito si detrás de eso no hay una humanidad, una lucha, y es importantísimo contarlo, pues muchas mujeres sienten que están pasando por cosas similares o que les está doliendo la vida en un momento y en redes solo ven lo bueno, así que uno empieza a decir 'por qué mi vida es caótica al lado de la vida de los demás', es saber decir, todos tenemos momentos malos, a todos nos duele, somos humanos y todos sabemos pararnos”.

Durante la conversación se mostraron algunos de los videos que ella ha publicado y uno que llamó mucho la atención fue en el que mencionó que no se deben forzar las cosas, en el que realizó la comparación con un zapato, “si no es tu talla no lo fuerces”. A su vez, invitó a no obligar a que algo pase: “uno lo sabe, pero no se oye”, recalcando que lo más importante es oírse y que no hay nadie más sabio que uno mismo.

Revive aquí la entrevista que Carolina Cruz le realizó:

Frente a las diferentes situaciones en su vida, Mabel Moreno siempre ha tenido claro que lo mejor no es hacerse la víctima, ya que a pesar de que la vida te haga “caídas, zancadillas” lo importante es aprender de estas situaciones como ella indicó: “yo creo que estar en este plano, en esta tierra, es venir a aprender y muchas veces nos toca a través del dolor, pero también considero que por situaciones que nos han dolido o relaciones que hemos tenido que no han sido sanas o lugares donde hemos estado que no debemos estar hemos aprendido, yo creo que ahí está la clave de no quedarse en el dolor”.

Una de las grandes reflexiones que hizo la actriz en el momento de referirse a sus exparejas es que ella los llamó “maestros”, recalcando que: “es mejor decir yo busqué esta situación, fui participe de estar aquí y la pregunta es por qué y para qué”.

Una de las cosas que Mabel Moreno reveló en la entrevista es el tipo de persona que a ella le gusta y el cual busca: “amo a un hombre 'terapiado', no salgo con alguien que no ha ido a terapia, yo la amo, creo que es parte de la vida, es un regalo que uno se tiene que dar, yo creo que eso estuvo mal visto hace un tiempo y hay que normalizarlo, ya que no hay nada más poderoso que el trabajo interno".

Durante este programa de Día a Día se buscó resaltar el poder de las mujeres y una frase que la actriz mencionó fue: “está bien ser fuerte y siempre poner límites, pero no hay nada más poderoso que dejarse ver, ser vulnerable”. A esta oración la ve como su frase del año, ya que la considera llena de valentía. Se refirió a sus experiencias pasadas indicando que se volvió una persona con muchos muros “volver a ser vulnerable y a escoger desde la vulnerabilidad es un proceso porque se va uno a un límite, nadie me va a hacer, nadie me va a tocar, nadie me va a volver a hacer daño y resulta que lo más bonito es volver a sentirse vulnerable”.

Otro de los mensajes que dejó fue: “sacar esos muros porque en las manos correctas eso es oro puro; cuando hablo de las manos correctas me refiero a sus propias manos. Cuando ustedes mismos tienen una relación poderosa se pueden dar el lujo de ser vulnerables, seguro va a llegar una persona sana que sabe acoger esa vulnerabilidad y digo que sí pasa porque en este momento estoy viviendo una relación muy bonita y muy sana, donde lo más importante es la paz, porque si no les da paz ahí no es”.

Mabel Moreno confiesa que uno de los ejercicios que ha hecho durante sus terapias para sentirse mejor es hacerse preguntas, puesto que considera que de eso depende la calidad de vida, debido a que muchas veces se deja pasar esto por la rutina. Frente a tanta información, tantas cosas que se realizan en el día a día, hay que preguntarse: ¿Cómo estoy hoy? ¿Dónde quiero ir? ¿Soy feliz con mi vida?. “Uno no se hace esas preguntas, que son claves, y poco a poco uno está listo para la respuesta, pero no podemos vivir una vida profunda si no nos hacemos preguntas” añade la actriz.

Antes de finalizar, Carolina Cruz le preguntó qué opinaban los hombres sobre los videos y mensajes que ella difundía en sus redes, a lo cual respondió: “yo no soy feminista, no estoy en contra de los hombres, entonces ninguno se siente menospreciado, incluso hay algunos que también han sido maltratados. Lo importante es hacer terapia, eso te hace más fuerte”.

