Entutelaron a Karol G por presunta vulneración de derechos a menores en la canción '+57'

La cantante paisa Karol G vuelve a generar polémica en las plataformas digitales luego de que el Consejo de Estado admitiera una tutela contra varios colegas de música urbana por su colaboración en la canción '+57', lanzada en noviembre de 2024. Los demandantes acusan a 'La Bichota' de vulnerar presuntamente los derechos de los menores de edad en Colombia que escuchan su proyecto artístico.

La controversia inició a finales de 2024 cuando se publicó el tema original, pues en una parte se escucha decir: "mamacita desde los 14". Al ver la cantidad de críticas en su contra asegurando que la letra hacía apología a la sexualización de menores y promovía el consumo de sustancias, los artistas decidieron ajustar este fragmento, dedicándoselo a las mayores de 18 años.

Karol G no sería la única implicada en este caso, dado que la canción que inicialmente fue tomada como un "junte" de antioqueños, contó con la participación de Blessd, Ryan Castro, Feid, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma y DFZM.

En qué va la tutela contra Karol G por '+57'

El Consejo de Estado ha señalado que solicitará informes a los implicados para esclarecer los hechos. Además, es necesario mencionar que, a pesar de que el proceso se encuentra en primera fase, podría tener un gran impacto no solo en los paisas, sino también en la industria del entretenimiento, especialmente en aquellos que producen contenido urbano.

Por su lado, lo demandantes han solicitado peticiones específicas que incluyen una disculpa pública por parte de los intérpretes, un compromiso a generar material que proteja a los menores y el retiro definitivo del video y la canción de Internet para que no se siga promoviendo este tipo de ideas que podrían ser nocivas para los niños, las niñas y las adolescentes del país.

Por el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado sobre lo ocurrido a través de sus cuentas oficial, por lo que muchos de sus seguidores están a la espera de conocer cuál será su reacción ante la noticia y qué medidas legales tomarán sus representantes para defenderlos ante este hecho.