Jair Santrich confesó lo difícil que fue para él la convivencia en La Descarga

Jair Santrich comentó en el programa Día a Día lo orgulloso que se sintió por poder llegar a ser parte de los últimos participantes de La Descarga , ya que el final del programa es este 21 de marzo a las 8:00 p.m.

El artista expresó cómo fue un proceso bastante impresionante, pero también muy enriquecedor para él: "Me encantó conocer cosas nuevas que no sabía y poder aprovechar el tiempo de otra manera diferente, aunque fue lo más arriesgado que he hecho en mi vida".

"Una cosa es lo que ve el televidente y otra lo que estamos viviendo adentro, porque hay muchas cosas que no se muestran… El tiempo es eterno, lo que pasa en un día se siente como si fuera en dos, estar alejado de mi esposa y mi bebé me costó mucho", afirmó el exparticipante.

Al momento de entrar al concurso se encontraba enfermo, debido a una faringitis aguda que no le permitió estar del todo bien cuando entró al Campamento Musical: "Fue algo que realmente hizo que mi estado de ánimo no estuviera bien, también que a los dos días de ya estar encerrados mi hija cumplió años… Todo eso me empezó a afectar y lo usaron como una estrategia".

Jair se refirió a todo el complot que hubo en contra de él y cómo se dio cuenta luego de salir del programa por quién fue que inicio todo: "Yo vi que muchos me atacaron inmediatamente, luego pude ver el programa y vi como Breiner me quería desequilibrar emocionalmente hasta que lo logró… Yo sé cómo es él porque lo conozco hace 17 años cuando trabajamos juntos en un grupo de mariachis, así que no me sorprendió".

"En esas situaciones incómodas yo solo pensaba en qué momento me podía ir, porque la empecé a pasar mal por todos los problemas que había y más cuando todos decidieron darme la espalda o no tratarme por la estrategia de Breiner", concluyó el cantante.

Santrich dijo que al momento de salir de nuevo al mundo real recibió la llamada de varios exparticipantes de La Descarga, que quisieron pedirle perdón por lo ocurrido: " Leonela y Oropesa tuvieron la amabilidad de llamar a pedirme disculpas por cómo me trataron, porque sabían que yo no hice nada malo dentro del concurso".

