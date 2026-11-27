48:21 min Destinos Cruzados - Capítulo 54: Burak se enferma y siguen atrapados 48:51 Capítulo 53 Aydan busca inculpar a Fidan de secuestro 48:24 Capítulo 52 Aydan sigue explotando a Fidan con trabajo 48:18 Capítulo 51 Toprak se entera del despido de Aydan 48:21 Capítulo 54 Burak se enferma y siguen atrapados

Capítulo 54 Destinos Cruzados : Burak se enferma y siguen atrapados Gracias al plan malvado de Aydan, Burak termina encerrado en una bodega con Fidan y, por el susto de la situación, el niño se enferma. La mujer se asusta y comienza a gritar por ayuda.