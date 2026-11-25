48:24 min Destinos Cruzados - Capítulo 52: Aydan sigue explotando a Fidan con trabajo 48:18 Capítulo 51 Toprak se entera del despido de Aydan 48:23 Capítulo 50 Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan 48:35 Capítulo 49 Mert está destrozado por el rechazo de Asya 48:24 Capítulo 52 Aydan sigue explotando a Fidan con trabajo

Capítulo 52 Destinos Cruzados : Aydan sigue explotando a Fidan con trabajo Luego de que Aydan se sintiera humillada por Toprak al defender a Fidan, la mujer desata toda su ira y la obliga a limpiar hasta que esté agotada. Burak nota su ausencia y se siente muy triste.