48:51 min Destinos Cruzados - Capítulo 53: Aydan busca inculpar a Fidan de secuestro 48:24 Capítulo 52 Aydan sigue explotando a Fidan con trabajo 48:18 Capítulo 51 Toprak se entera del despido de Aydan 48:23 Capítulo 50 Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan 48:51 Capítulo 53 Aydan busca inculpar a Fidan de secuestro

Capítulo 53 Destinos Cruzados : Aydan busca inculpar a Fidan de secuestro Aydan crea un plan retorcido en el cual engaña a Fidan y a Burak para que vayan a buscar un juguete, mientras que en realidad los secuestran para culpar por todo a la niñera y deshacerse de ella.