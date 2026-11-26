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Capítulo 53 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, Aydan busca inculpar a Fidan de secuestro
En el Capítulo 53 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Aydan busca inculpar a Fidan de secuestro. Descubre aquí su plan y cómo engaña a todos.
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Capítulo 53 Destinos Cruzados : Aydan busca inculpar a Fidan de secuestro
48:51 min
Destinos Cruzados - Capítulo 53:
Aydan busca inculpar a Fidan de secuestro
48:24
Capítulo 52
Aydan sigue explotando a Fidan con trabajo
48:18
Capítulo 51
Toprak se entera del despido de Aydan
48:23
Capítulo 50
Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan
48:51
Capítulo 53
Aydan busca inculpar a Fidan de secuestro
Capítulo 53 Destinos Cruzados : Aydan busca inculpar a Fidan de secuestro
Aydan crea un plan retorcido en el cual engaña a Fidan y a Burak para que vayan a buscar un juguete, mientras que en realidad los secuestran para culpar por todo a la niñera y deshacerse de ella.
Por:
Caracol Televisión
|
26 de Noviembre, 2026
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48:24
Capítulo 52
Aydan sigue explotando a Fidan con trabajo
48:18
Capítulo 51
Toprak se entera del despido de Aydan
48:23
Capítulo 50
Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan
48:35
Capítulo 49
Mert está destrozado por el rechazo de Asya
48:02
Capítulo 48
la señora Keriman encuentra la casa de Fidan
48:36
Capítulo 47
Keriman le pregunta a Halide por Fidan
48:51
Capítulo 53
Aydan busca inculpar a Fidan de secuestro
Destinos Cruzados
Capítulo 52 Destinos Cruzados : Aydan sigue explotando a Fidan con trabajo
Destinos Cruzados
Capítulo 51 Destinos Cruzados : Toprak se entera del despido de Aydan
Destinos Cruzados
Capítulo 50 Destinos Cruzados : Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 49 Destinos Cruzados : Mert está destrozado por el rechazo de Asya
Destinos Cruzados
Capítulo 48 Destinos Cruzados : la señora Keriman encuentra la casa de Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 47 Destinos Cruzados : Keriman le pregunta a Halide por Fidan
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